Koronavirüse yakalanan NBA yıldızı Christian Wood virüsten kurtuldu

Detroit Pistons pivotu Christian Wood'un menajeri Adam Pensack, koronavirüs için pozitif test sonucu alan Wood'un artık tamamen iyileştiğini söyledi.Pensack, 14 Mart'ta pozitif test sonucu alan Wood'un "harika hissettiğini ve tamamen iyileştiğini" belirtti.
Halen tıbbi testlerden geçmek durumunda kalan Wood'a, doktorlar tarafından bugün içerisinde tamamen onay verilmesi bekleniyor.Christian Wood böylece, spor dünyasında koronavirüse yakalanıp iyileşen ilk isim oldu.
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