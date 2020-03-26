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Koronavirüse yakalanan NBA yıldızı Christian Wood virüsten kurtuldu

NBA HABERLERİ  | 26.03.2020 22:59 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalandığı açıklanan Detroit Pistons'ın oyuncusu Christian Wood'un menajeri Adam Pensack, yaptığı açıklamalarda genç oyuncunun harika hissettiğini ve tamamen iyileştiğini söyledi.

Koronavirüse yakalanan NBA yıldızı Christian Wood virüsten kurtuldu

Detroit Pistons pivotu Christian Wood'un menajeri Adam Pensack, koronavirüs için pozitif test sonucu alan Wood'un artık tamamen iyileştiğini söyledi.Pensack, 14 Mart'ta pozitif test sonucu alan Wood'un "harika hissettiğini ve tamamen iyileştiğini" belirtti.

SPOR DÜNYASINDA İLK İYİLEŞEN KİŞİ

Halen tıbbi testlerden geçmek durumunda kalan Wood'a, doktorlar tarafından bugün içerisinde tamamen onay verilmesi bekleniyor.Christian Wood böylece, spor dünyasında koronavirüse yakalanıp iyileşen ilk isim oldu.

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NBA Christian Wood koronavirüs

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