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Koronavirüse yakalanan Ronaldo'nun yaptığı hareket herkesi şaşırttı

İTALYA HABERLERİ  | 14.10.2020 16:42 | Son Güncelleme

Juventus'un tecrübeli stoperi Giorgio Chiellini, koronavirüse yakalanan takım arkadaşı Cristiano Ronaldo hakkında açıklamalarda bulundu.

Koronavirüse yakalanan Ronaldo'nun yaptığı hareket herkesi şaşırttı

Milli maçlar için Portekiz kadrosunda bulunan Ronaldo'nun testi pozitif çıktıktan sonra, oyuncu kendisini karantinaya aldı.36 yaşındaki Chiellini takım arkadaşı için; "Cristiano'yla konuştum. Durumunun iyi olduğunu ve güneşlendiğini söyledi. Herhangi bir endişemiz yok. Önümüzdeki dönemin zor olacağını biliyoruz ve iyi futbolumuzu sürdürmek zorundayız." dedi. Ronaldo, milli takımıyla birlikte İspanya ve Fransa maçlarında forma giymişti. Ronaldo'nu bu rahatlığı herkesi olumlu anlamda şaşırttı ve yüreklere adeta su serpti.

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FEDERASYON AÇIKLAMIŞTI

Portekiz Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Cristiano Ronaldo, COVID-19 testi pozitif çıktığı için milli takım kampından ayrıldı. Bu yüzden İsveç'e karşı forma giyemeyecek. Portekizli futbolcunun herhangi bir semptomu bulunmamakla birlikte şu an izole durumdadır. Bu durumun ardından kalan oyuncular salı sabahı tekrar teste tabi tutulmuş ve sonuçlar negatif çıkmıştır" ifadelerini kullanmıştı.

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