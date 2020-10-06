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Koronavirüse yakalanan Vedat Muriqi için kötü haber geldi!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 06.10.2020 21:41 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'den 17.5 milyon Euro karşılığında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, koronavirüse yakalanması nedeniyle yeni kulübünde forma giyememişti. Muriqi bu kez de sakatlığı nedeniyle Kosova'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Kuzey Makedonya ve Slovenya maçlarını kaçıracak.

Koronavirüse yakalanan Vedat Muriqi için kötü haber geldi!

Sezon başında Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Lazio'ya 17.5 milyon Euro'luk bedelle transfer olan Muriqi, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yeni kulübünde forma giyememişti.

Yıldız futbolcu bu kez sakatlığı nedeniyle milli maçları kaçıracak.Ağustos ayında yaşadığı sakatlık devam eden Vedat Muriqi, Kosova'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Kuzey Makedonya ve Slovenya maçlarını kaçıracak.26 yaşındaki forvet, 23 kez Kosova Milli Takımının formasını terletti. Muriqi, bu maçlarda ülkesi adına 8 gol kaydetti.

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oh iyi ki satmışız
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