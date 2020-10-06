Koronavirüse yakalanan Vedat Muriqi için kötü haber geldi!

Sezon başında Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Lazio'ya 17.5 milyon Euro'luk bedelle transfer olan Muriqi, koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle yeni kulübünde forma giyememişti.

Yıldız futbolcu bu kez sakatlığı nedeniyle milli maçları kaçıracak.Ağustos ayında yaşadığı sakatlık devam eden Vedat Muriqi, Kosova'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki Kuzey Makedonya ve Slovenya maçlarını kaçıracak.26 yaşındaki forvet, 23 kez Kosova Milli Takımının formasını terletti. Muriqi, bu maçlarda ülkesi adına 8 gol kaydetti.

