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Koronavirüse yakalanan yıldız futbolcu Paulo Dybala, yaşadıklarını anlattı

İTALYA HABERLERİ  | 29.03.2020 16:52 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalanan Juventus'un yıldız futbolcusu Paulo Dybala ve sevgilisi, ünlü futbolcunun YouTube kanalında virüs sırasında yaşadıklarını anlattılar. Ateşlerinin olmadığını belirten çift, çok zor günler geçirdiklerini ancak şu anda durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Koronavirüse yakalanan yıldız futbolcu Paulo Dybala, yaşadıklarını anlattı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, grip benzeri semptomlarla ortaya çıkıyor. Bu noktada ateş, boğaz ağrısı, halsizlik, kas ağrıları ve nefes almada güçlük virüsün en çok rastlanan belirtileri. Bu belirtilerin çoğu aynı zamanda gribin de belirtileri ancak hissettirdikleri tamamen farklı.

Juventus'un yıldız futbolcusu Paulo Dybala ve sevgilisi Oriana Sabatini, bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde virüse yakalanmıştı. İtalya'daki güncel vaka durumu da göz önüne alındığında Dybala'nın virüsü kapması birçok insan için o kadar da şaşırtıcı değildi. 26 yaşındaki genç yetenek, yaşadıklarını YouTube kanalında takipçilerine aktardı.

"NEFES ALIP VERİRKEN..."

Hastalığı ilk hissetmeye başladığında çok çabuk yorulduğunu ve nefes alıp verirken çok zorlandığını aktaran Dybala, hastalığın semptomlarını çok fazla hissettiğini de belirtti. Şu anda egzersiz yapmaya tekrar başladığını belirten futbolcu, kız arkadaşı Oriana'nın durumunun iyi olduğunu söyledi.

VİTAMİN TAKVİYESİ

Kendi konuşmasında durumunun çok iyi olduğunu belirten Oriana ise birkaç gün önceye kadar durumun böyle olmadığını ve kendisini gerçekten kötü hissettiğini ekledi. Ünlü yıldızın sevgilisi, virüse karşı doktorların sadece vitamin verdiğini ve dinlenmeleri gerektiğini söylediğini de belirtti.

"CİĞERİNDEN GARİP SESLER GELDİ"

Hastalığın normal bir grip gibi başladığını da belirten Oriana, daha sonra ciğerlerinden garip sesler duyduğunu, Paulo'nun da bu şekilde hissettiğini ifade etti. Hastalığın en önemli belirtilerinden olan ateşin ise kendisinde hiç olmadığını ve hatta sık sık ateşini ölçtüğünü de söyleyen Oriana, 31 Mart'ta tekrar teste gireceklerini açıkladı.


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