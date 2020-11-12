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Koronavirüsü atlatan Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler evlilik kurallarını açıkladı! ‘Hata yaparsan...’

12.11.2020 11:50 | Son Güncelleme:
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Koronavirüsü atlatan Eser Yenenler’in eşi Berfu Yenenler evlilik kurallarını açıkladı! ‘Hata yaparsan...’

Ünlü şovmen Eser Yenenler geçtiğimiz yıl 2015 Miss Turkey dördüncü güzeli seçilen sevgilisi Berfu Yıldız’a evlenme teklifi etmişti. Jet hızıyla nikah masasına oturan çiftin evlenme teklifindeki tektaşı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüştü. Eser Yenenler'in sevgilisine taktığı yüzüğün taşının küçüklüğü sanal alemin diline düşmüştü. Bir yılın ardından Berfu Yenenler eşine sosyal medya üzerinden esprili bir gönderme yaptı.

Eser Yenenler 2018 yılında Türkiye güzeli Berfu Yıldız’la aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerinin birinci yılında çift Kuzey Yıldızları’nı izlemek için Finlandiya’ya tatile gitmişti. Eser Yenenler sevgilisine bu tatil sırasında evlenme teklifi etmişti. Evlenme teklifi ettiğini Instagram hesabı üzerinden duyuran çiftin yüzüğü dalga konusu olmuştu. Eser Yenenler’in Berfu Yıldız’a aldığı tektaş yüzük sosyal medyada ‘küçüklüğü’ nedeniyle ti’ye alınmıştı.

Evlenme teklifinin ardından sanat camiasının gözde çifti Eser Yenenler-Berfu Yıldız, birlikteliklerini 2019 yılında Kilyos Milyon Beach'te gerçekleşen kır düğünüyle taçlandırdı. İlk bebekleri Kuzey’in ardından ikinci kez ebeveyn olmanın heyecanı yaşayan Berfu Yenenler eşine sosyal medya hesabından evlilik kurallarını açıkladı. Berfu Yenenler’in tektaşının fotoğrafını yayınlayarak yaptığı eğlenceli paylaşımı takipçilerini güldürmeyi başardı.

EVLİLİK KURALLARINI AÇIKLADI

berfu yenenler

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalandığını duyurarak sevenlerini korkutan Eser Yenenler, hastalığı yendi. Karantina süresi boyunca oğlu Kuzey ve eşi Berfu’dan ayrı kalan Eser Yenenler sağlığına kavuştu. Kötü günleri atlatan Yenenler ailesinden eğlenceli bir paylaşım geldi. Berfu Yenenler evlenme teklifi edildiği sırada çekilen fotoğrafını paylaşarak gönderisine, “Evlilikte 1. Kural: Hata yaparsan sonsuza kadar başına kakılır” notunu ekledi.

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