Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı

Galatasaray, iki ayrı seansta yapacağı antrenmanların ilkini tamamladı.Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam eden antrenman iki ayrı seansta gerçekleştirildi.
İki çalışma da da oyuncular altışarlı gruplar halinde iki ayrı sahada çalıştı. Koşu antrenmanları sonrası soğuma hareketleriyle idman sona erdi.
Koronavirüse yakalanan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen teknik direktör Fatih Terim, antrenmanda takımının başında yer aldı.Günün ikinci antrenmanı 17.00 ve 18.00'de iki ayrı seansta yapılacak.
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