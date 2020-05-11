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Koronavirüsü atlatan Fatih Terim, takımının başında antrenmana çıktı

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.05.2020 18:03 | Son Güncelleme

Saha antrenmanlarına başlayan Galatasaray'da koronavirüse yakalandıktan sonra iyileşen teknik direktör Fatih Terim, takımıyla birlikte sahaya indi.

Galatasaray, iki ayrı seansta yapacağı antrenmanların ilkini tamamladı.Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak devam eden antrenman iki ayrı seansta gerçekleştirildi.

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İki çalışma da da oyuncular altışarlı gruplar halinde iki ayrı sahada çalıştı. Koşu antrenmanları sonrası soğuma hareketleriyle idman sona erdi.

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FATİH TERİM SAHAYA İNDİ

Koronavirüse yakalanan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen teknik direktör Fatih Terim, antrenmanda takımının başında yer aldı.Günün ikinci antrenmanı 17.00 ve 18.00'de iki ayrı seansta yapılacak.

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