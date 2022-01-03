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  4. Koronavirüsü yenen Enis Arıkan iyileşmesini halay çekerek kutladı

Koronavirüsü yenen Enis Arıkan iyileşmesini halay çekerek kutladı

03.01.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez koronavirüse yakalanan Camdaki Kız'ın başrol oyuncularından Enis Arıkan, virüsü yendi. Test sonucu negatif çıkan oyuncu, müjdeli haberi halay çekerek sosyal medyadan duyurdu.

Başrollerini Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız dizisinin Muzo'su Enis Arıkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez koronavirüse yakalandığını söyledi. Evinde karantinaya giren oyuncu, virüsü yendi.

"İKİNCİ KEZ KORONA OLAN DÜNYA GÜZELİ"

Ağustos ayında en yakın arkadaşı Ezgi Mola ile koronavirüse yakalanan ve kısa sürede eski sağlığına geri kavuşan Enis 38 yaşındaki Enis Arıkan, soğuk algınlığı şikayetiyle hastaneye gitti. Test yaptıran oyuncu, sonucun pozitif çıktığını görünce "İkinci kez korona olan dünya güzeline alkışlarınızı bekliyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Enis Arıkan
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