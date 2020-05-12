Koronavirüsü yenen okul müdürü plazma bağışçısı oldu

Koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşanları gördükçe mutlu olduklarını dile getiren Kahraman, "Hele bir de iyi olduktan sonra plazma bağışında bulunarak şifa arayanlara destek olanları görünce daha çok seviniyoruz. Bağışı için Erol Erdem müdürüme çok teşekkür ederim." dedi.

Hastanede tedaviye başlandığını aktaran Erdem, şöyle konuştu:

"Tedavi süreci sonunda 6 Nisan'da hastaneden çıkıp evimde 14 gün karantinada kaldım. Yapılan tetkiklerde herhangi bir bulguya rastlanmadı ve şu an iyiyim. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Diğer hastaların da iyileşebilmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tetkikler sonrası plazma bağışında bulundum. İnşallah diğer iyi olan hastalara örnek olur, bu hastalığa yakalananlara şifa olur."

