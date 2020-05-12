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Koronavirüsü yenen okul müdürü plazma bağışçısı oldu

SAKARYA HABERLERİ  | 12.05.2020 18:50 | Son Güncelleme

Okulu müdürü Erol Erdem: - "İnşallah diğer iyi olan hastalara örnek olur, bu hastalığa yakalananlara şifa olur"

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından sağlığına kavuşan okul müdürü Erol Erdem, başka hastaların tedavisinde kullanılması için immün plazma bağışında bulundu.

Sakarya'nın Geyve ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesinin müdürü Erdem, bir süre önce Kovid-19 teşhisiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine yatırıldı.

Buradaki tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Erdem, immün plazma bağışında bulunmaya karar verdi.

Aynı hastanede bağışta bulunan Erdem'i ziyaret eden Geyve Sağlık Müdürü Dr. Merve Kahraman ve sağlık personeli, kendisine çiçek takdim etti.

Koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşanları gördükçe mutlu olduklarını dile getiren Kahraman, "Hele bir de iyi olduktan sonra plazma bağışında bulunarak şifa arayanlara destek olanları görünce daha çok seviniyoruz. Bağışı için Erol Erdem müdürüme çok teşekkür ederim." dedi.

- "Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum"

Yaklaşık 1,5 ay önce öksürük şikayetiyle sağlık ocağına başvurduğunu belirten Erdem, burada yapılan tetkikler sonrası Kovid-19 şüphesiyle kent merkezindeki hastaneye sevk edildiğini anlattı.

Hastanede tedaviye başlandığını aktaran Erdem, şöyle konuştu:

"Tedavi süreci sonunda 6 Nisan'da hastaneden çıkıp evimde 14 gün karantinada kaldım. Yapılan tetkiklerde herhangi bir bulguya rastlanmadı ve şu an iyiyim. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Diğer hastaların da iyileşebilmesi için Sakarya Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tetkikler sonrası plazma bağışında bulundum. İnşallah diğer iyi olan hastalara örnek olur, bu hastalığa yakalananlara şifa olur."

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