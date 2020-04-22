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Koronavirüsün 5 büyük lige faturası 3,5 milyar Euro

FUTBOL HABERLERİ  | 22.04.2020 11:08 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgından dolayı Avrupa'nın 5 büyük ligi olan İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve İtalya'daki toplam zarar 3,5 milyar Euro (26.6 milyar TL) düzeyinde.

Koronavirüsün 5 büyük lige faturası 3,5 milyar Euro

Dünyayı etkisi altına alan ve yaşamları derinden etkileyen korona virüs (Covid-19) salgını, kişileri bir araya getiren en önemli faaliyetlerden biri olan organize sporu da durma noktasına getiriyor.

İptal edilen müsabakaların geleceği belirsizliğini korurken, sporseverlerin kafalarında birçok soru işareti varlığını koruyor. Uzmanlar ise sürenin böyle devam etmesi durumunda kulüplerin gelir oluşturabilmek için çevrimiçi platformlara yönelmesini öneriyor. Bunun yanında mümkün olduğu noktalarda sektörün dijital platformlara geçme ihtimali de uzmanlar tarafından konuşulurken yabancı oyuncuların geri gelip gelmeyeceği sorusu tartışılan bir diğer konu.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cem Tınaz, salgının etkisiyle Avrupa'nın beş büyük ligindeki toplam zararın 3,5 milyar Euro (26.6 milyar TL) düzeyinde olabileceğini gösterdiğini belirtiyor.

Dr. Tınaz, "Analistler NBA sezonunun ertelenmesinin ekonomi için 1 milyar Dolar zarar ortaya çıkaracağına dikkat çekiyor. Bu yılın en büyük spor organizasyonlarından olan Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesinin tahmini maliyetinin ise 2 milyar Dolar düzeyinde olacağı tahmin ediliyor. Yaz Olimpiyat Oyunları'nın ertelenmesi 11.000 olimpik atleti, 4.400 paralimpik atleti, etkinlikte görev alacak yaklaşık 80.000 gönüllüyü ve profesyonelleri doğrudan etkiledi. Diğer yandan bazı spor örgütleri spor endüstrisine nefes aldıracak girişimlerde bulunuyor. Sport England'ın korona virüs sırasında spor ve fiziksel aktivite sektörü için 195 milyon Euro değerinde fon sağlayacağını açıklaması bunlardan biri. Erkeklerde dünya tenisinin şu anki bir numarası olan Novak Djokovic, dünyanın en iyi 100 erkek oyuncusunun, dünya sıralamasının 250'nci ile 700'üncü basamakları arasında yer alan oyuncuların finansal zorluklarla başa çıkmasına yardımcı olmak için yaklaşık 5 milyon Dolar para bağışlamasını sağlayacak bir öneri getirdi" dedi.

"FUTBOLA NEGATİF TESTLİ FUTBOLCULARLA DEVAM ETMEK GÜNDEMDE"

Kriz bu şekilde devam ederse sektörün mümkün olduğunca dijital ortama geçebileceğini söyleyen Tınaz, e-spora talebin arttığını belirterek, "Belarus Ligi, Rusya, İsrail ve Hindistan dahil olmak üzere 10 yeni yayın anlaşması imzalandı. Maçlar bu ülkelerde yayınlanmaya başladı. E-spor hem içerik hem de bahis olarak satılabilir bir ürün. İlgi o tarafa kayacak. Bu durumun ekonomik boyutu olduğu gibi ciddi sosyal ve psikolojik boyutları da var. Müsabakalar, kişilerin haftalık ritüelleri içinde önemli bir yer tutuyordu. Bu yapıyı birbirine bağlı bir çarklar sistemi olarak düşündüğümüzde maçlar durduğunda dolaylı olarak her şey duruyor" şeklinde konuştu. Ayrıca sektör için alternatif modellerin konuşulduğuna dikkat çeken Tınaz, Almanya Ligi için mayıs ayında uygulamaya geçmesi planlanan yeni bir modelin uygulanabileceğini ifade etti. Tınaz, Almanya Bundesliga'da müsabaka oynayacak her oyuncuya maç öncesi test yapılmasının, pozitif çıkanların karantinaya alınıp sonucu negatif çıkanların ise sahaya çıkmasının gündemde olduğunu belirtti.

(İHA)

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