Koronayı atlatan Hadise: Haftalarca öksürdüm, anksiyete kaldı

Hadise, yılbaşı akşamı gerçekleşen 'O Ses Türkiye'nin kamera arkasını vlog çekti. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan şarkıcı, hastalık süresince yaşadıklarını ve hissettiklerini anlattı.

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan Hadise, evinde gördüğü tedavinin ardından hastalığı atlatmıştı. Şarkıcı, koronavirüs nedeniyle kendisinde başka bir hastalığın da ortaya çıktığını söyledi.

"KORONAYI ATLATTIM AMA ANKSİYETE KALDI"

Korona endişesinin kendisinde anksiyete (kaygı bozukluğu) hastalığına yol açtığını belirten sanatçı, şunları söyledi:



"Benim için zor bir süreçti. Hastanelik olmadım. Bu süreci daha zor durumda hastanelerde geçiren insanları görünce şükrettim. 2 hafta kendi evimde tek başıma kaldım. 4 hafta boyunca öksürdüm. Başım çok fena ağrıdı. Kusmalarım çok oldu. 5. günümde tat ve koku almamaya başladım. Asıl beni mahveden korku oldu. Televizyonlarda sürekli izlediğimiz o kötü görüntüler beni panikletti. Endişeden anksiyete oldum. Öksürük geçmiyor. Acaba sesimi etkileyecek mi, şarkı söyleyebilecek miyim? şeklinde kafamda deli sorular vardı. Neyse ki koronayı atlattım. Ama anksiyete kaldı."

