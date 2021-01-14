MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Koronayı atlatan Hadise: Haftalarca öksürdüm, anksiyete kaldı

Koronayı atlatan Hadise: Haftalarca öksürdüm, anksiyete kaldı

14.01.2021 08:57 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Koronayı atlatan Hadise: Haftalarca öksürdüm, anksiyete kaldı

Kaan Yıldırım ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Hadise koronavirüs olmuş ve bu süreci evinde geçirmişti. Hadise yaşadığı zor günleri anlattı ve hastalıktan sonra anksiyete olduğunu söyledi.

Hadise, yılbaşı akşamı gerçekleşen 'O Ses Türkiye'nin kamera arkasını vlog çekti. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan şarkıcı, hastalık süresince yaşadıklarını ve hissettiklerini anlattı.

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan Hadise, evinde gördüğü tedavinin ardından hastalığı atlatmıştı. Şarkıcı, koronavirüs nedeniyle kendisinde başka bir hastalığın da ortaya çıktığını söyledi.

5fffc983c03c0e3524c79db3

"KORONAYI ATLATTIM AMA ANKSİYETE KALDI"

Korona endişesinin kendisinde anksiyete (kaygı bozukluğu) hastalığına yol açtığını belirten sanatçı, şunları söyledi:

5fffc7d4c03c0e3524c79daf
"Benim için zor bir süreçti. Hastanelik olmadım. Bu süreci daha zor durumda hastanelerde geçiren insanları görünce şükrettim. 2 hafta kendi evimde tek başıma kaldım. 4 hafta boyunca öksürdüm. Başım çok fena ağrıdı. Kusmalarım çok oldu. 5. günümde tat ve koku almamaya başladım. Asıl beni mahveden korku oldu. Televizyonlarda sürekli izlediğimiz o kötü görüntüler beni panikletti. Endişeden anksiyete oldum. Öksürük geçmiyor. Acaba sesimi etkileyecek mi, şarkı söyleyebilecek miyim? şeklinde kafamda deli sorular vardı. Neyse ki koronayı atlattım. Ama anksiyete kaldı."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleştiKimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti
Hande Erçel'in pozlarına beğeni yağdı!Hande Erçel'in pozlarına beğeni yağdı!
Kaptan Amerika sonrası yeni dönem! Aksiyon dolu fragman Kaptan Amerika sonrası yeni dönem! Aksiyon dolu fragman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

Ankara'da gergin gece! Öfkeli kadın 4 komşusunu pompalı tüfekle vurdu

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak serbest bırakıldı

TKP/ML'nin sözde Türkiye sorumlusu Nihat Konak serbest bırakıldı

Mesajı sonrası ortalık karışmıştı! Trump'tan bir çağrı daha

Mesajı sonrası ortalık karışmıştı! Trump'tan bir çağrı daha

Trump'a büyük darbe! Yargılanacak

Trump'a büyük darbe! Yargılanacak

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Survivor'da diskalifiye şoku! İddialı yarışmacı gözyaşlarına boğuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Naz Mila gündemden düşmüyor! Ormanda soyundu

Survivor’da diskalifiye şoku! Ünlü oyuncu eleniyor mu?

Survivor’da diskalifiye şoku! Ünlü oyuncu eleniyor mu?

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Ünlü sunucudan kötü haber! Hastaneye kaldırıldı

Diğer Haberler

Rihanna,14 Şubat'a hazır! Seksi iç çamaşırlarını tanıttı

14 Şubat'a hazır! İç çamaşırlarını tanıttı

Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Şeyma Subaşı bu defa üstsüz pozunu paylaştı!

Hande Erçel'in paylaşımına beğeni yağdı!

Hande Erçel'in pozlarına beğeni yağdı!

Meryem Uzerli kızı Lily Koi'nin yüzünü gösterdi

Meryem Uzerli kızının yüzünü ilk defa gösterdi!

Koronavirüs tedavisi gören Songül Öden'den sağlık durumuyla ilgili açıklama!

Koronavirüs tedavisi gören ünlü oyuncudan açıklama

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: "3 ay önce koronavirüse yakalandım ve hala sıkıntılar yaşıyorum

'3 ay önce koronavirüse yakalandım ve hala...'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.