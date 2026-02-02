SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar

Kortların efsanesi Nadal’dan üzen kare! Hastalık iddiaları doğru mu?

Dünya tenis turnuvalarının efsane isimlerinen Rafael Nadal geçtiğimiz yıllarada profesyonal kariyerini sonlandırarak sahalara veda etmişti. İspanyol tenisçinin son halini görenler ise hayretler içinde kaldı. Efsane tenisçiyi görenler 'Gizlenen bir hastalığı mı var?' sorusunu sordular...

Kortların efsanesi Nadal’dan üzen kare! Hastalık iddiaları doğru mu?
Burak Kavuncu

Tenis turnuvalarının dünyaca ünlü siması Rafael Nadal'ı görenler hayretler içinde kalıyor. İspanyol tenisçi 2 sene evvel bıraktığı tenis macerasının ardından dün Avustralya Açık finalinde Carlos Alcaraz ile Novak Djokovic finalini izlemek için sahaya geldi.

ALCARAZ'DAN FİNALE DAMGA...

Kortların efsanesi Nadal’dan üzen kare! Hastalık iddiaları doğru mu? 1

Tenis dünyasında dün kelimenin tam anlamıyla tarih yazıldı. 2026 Avustralya Açık tek erkekler finalinde İspanyol fenomen Carlos Alcaraz, yaşayan efsane Novak Djokovic'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

NADAL'IN ÇEKİLEN FOTOĞRAFI OLAY OLDU! SAÇLARI VE YÜZÜ DİKKAT ÇEKTİ...

Kortların efsanesi Nadal’dan üzen kare! Hastalık iddiaları doğru mu? 2

Avustralya Açık sırasında maçı takip ederken çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. İspanyol eski tenisçinin paylaşılan fotoğrafta saçlarının dökülmüş olması ve daha yaşlı bir şekilde görünmesi sevenlerini korkuttu.

SEVENLERİ MERAK ETTİ! ACABA HASTA MI?

Kortların efsanesi Nadal’dan üzen kare! Hastalık iddiaları doğru mu? 3

Sosyal medyda yayılan bu fotoğrafın ardından efasne tenisçinin sevenleri büyük tartışma yaşadı. Sosyal medya kullanıcıları Nadal'ın fotoğrafı üzerinden 'Acaba hasta mı? Gizlediği bir rahatsızlığı mı var ?' sorularına merak saldılar. Nadal'ın yıllar içindeki değişimi tartışma konusu olurken, konuya dair herhangi bir resmi sağlık açıklaması bulunmadığı da vurgulandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gazze'deki ampute futbol takımından Guardiola'ya teşekkür!Gazze'deki ampute futbol takımından Guardiola'ya teşekkür!
Ahmet Çakar'dan çarpıcı yorum! "F.Bahçe asla G.Saray gibi olamıyor"Ahmet Çakar'dan çarpıcı yorum! "F.Bahçe asla G.Saray gibi olamıyor"
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Tenis Novak Djokovic Avustralya Açık Rafael Nadal son dakika Carlos Alcaraz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

Fatih Ürek'in cenazesi sonrası sitem etti: "Camide başı açık..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.