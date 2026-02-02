Kortların efsanesi Nadal’dan üzen kare! Hastalık iddiaları doğru mu?

Tenis turnuvalarının dünyaca ünlü siması Rafael Nadal'ı görenler hayretler içinde kalıyor. İspanyol tenisçi 2 sene evvel bıraktığı tenis macerasının ardından dün Avustralya Açık finalinde Carlos Alcaraz ile Novak Djokovic finalini izlemek için sahaya geldi.

ALCARAZ'DAN FİNALE DAMGA...

Tenis dünyasında dün kelimenin tam anlamıyla tarih yazıldı. 2026 Avustralya Açık tek erkekler finalinde İspanyol fenomen Carlos Alcaraz, yaşayan efsane Novak Djokovic'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

NADAL'IN ÇEKİLEN FOTOĞRAFI OLAY OLDU! SAÇLARI VE YÜZÜ DİKKAT ÇEKTİ...

Avustralya Açık sırasında maçı takip ederken çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu. İspanyol eski tenisçinin paylaşılan fotoğrafta saçlarının dökülmüş olması ve daha yaşlı bir şekilde görünmesi sevenlerini korkuttu.

SEVENLERİ MERAK ETTİ! ACABA HASTA MI?

Sosyal medyda yayılan bu fotoğrafın ardından efasne tenisçinin sevenleri büyük tartışma yaşadı. Sosyal medya kullanıcıları Nadal'ın fotoğrafı üzerinden 'Acaba hasta mı? Gizlediği bir rahatsızlığı mı var ?' sorularına merak saldılar. Nadal'ın yıllar içindeki değişimi tartışma konusu olurken, konuya dair herhangi bir resmi sağlık açıklaması bulunmadığı da vurgulandı.