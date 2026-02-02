SPOR

Hasan Şaş'tan Icardi-Juventus flörtüne sert yanıt! "Perde arkası olayları oynanıyor"

Galatasaray dün gece Kayserispor'u 4-0 ile geçerken, maçın ardından programda konuşan yorumcu Hasan Şaş, Mauro Icardi'nin transfer iddialarına yönelik sert konuştu. Şaş'ın "Nedense Galatasaray'ın rakibi Juventus istiyor Icardi'yi. Bu acaba Galatasaray yönetimine bir salvo mu?" diye konuştu.

Burak Kavuncu
Trendyol Süper Lig'in 20.haftasında evine Kayserispor'u 4-0 ile geçen Galatasaray zirvedeki yerini korurken, maçın bitimiyle yorumlarda bulunan Hasan Şaş, son dönemde adı Juventus'a transferi ile anılan Arjantli yıldız Mauro Icardi için flaş ifadeler kullandı.

"BÖYLE BİR KONTRAT OLMAMALI!"

SporON kanalında açıklamalarda bulunan Hasan Şaş, "Galatasaray bugün 7,5 milyon euroluk kontrat verse 1 yıl daha, Icardi bunu kabul eder mi, etmez mı? Ona bakmak lazım. 32 yaşında Icardi, bundan sonra kovalayacağı kontrat 3 yıl olmasını ister, ölüsü her yıl 10 milyon euro ister. Galatasaray bunu sağlayamaz. Galatasaray'a da yazık.

Tamam Icardi'yi seviyoruz, Galatasaray'a çok şey kattı. Ama 3 yıllık kontrat hayal. Bunu yaparlarsa da Galatasaray'a karşı ayıp etmiş olurlar. Böyle bir kontrat olmamalı." dedi.

"GALATASARAY YÖNETİMİNE SALVO MU?"

"Nedense Galatasaray'ın rakibi Juventus istiyor Icardi. Ben başka bir şey aramak istemiyorum ama bu kadar da tesadüf olmaz Bu acaba Galatasaray yönetimine bir salvo mu? Yani 'bak size karşı oynatırız.' Bu menajerinin çıkardığı bir şey mi bu?
Yoksa gerçekten doğru bir transfer mi? Bir yandan da böyle insan düşünmeden edemiyor. Icardi Galatasaray'da kalmak istiyor, Galatasaray'dan teklif bekliyor, burayı terk etmek istemiyor. Artık bunun şeyleri oynanıyor, perde arkası olayları oynanıyor." diye konuştu.

ICARDI'NİN JUVENTUS İDDİALARINA CEVAP GECİKMEDİ...

Okan Buruk kendisine sorulan "Mauro Icardi ayrılacak mı, gelen teklif var mı?" ise şu sözlerle yanıt verdi:

"Bana gelen bir şey olmadı. Yöneticilerimize geldi mi, benim bildiğim net bir şey yok. Mauro Icardi bizim için değerli ve önemli. Oynadığı zaman gol anlamında katkı verdi. Sahaya her girdiğinde, her başladığında camiamız için ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Bugün bir rekoru da egale etti. Galatasaray için ne kadar değerli olduğunu gösteriyor. Burada olmasından mutluyuz. Şampiyonluklarda emeği var. Galatasaray bugün bu durumdaysa inanılmaz emeği var. Bize bir şey gelmedi. Bizden olacak bir şey yok. Bizle devam edecek diye düşünüyoruz."

CHIELLINI'DEN ICARDI AÇIKLAMASI...

Konuyla alakalı Juventus cephesinden de bir açıklama geldi. Juventus Futbol Direktörü Chiellini konuyla alakalı yaptığı açıklamasında "Mauro Icardi konusu sadece fikirden ibaretti, böyle bir transfer gerçekleşmeyecek. Icardi, Juventus'a önerildi. Herhangi bir teklif, görüşme ya da ilerleyen bir şey olmadı." ifadelerini kullandı.

