SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'a geri dönüyor! Eyüp Aydın'ın sözleşmesini feshettiler

Galatasaray'ın sezon başında Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'a kiraladığı Eyüp Aydın'da sıcak bir gelişme yaşandı. Samsunspor genç oyuncunun sözleşmesini fesih edip oyuncuyla yollarını ayırdı. İşte detaylar...

Galatasaray'a geri dönüyor! Eyüp Aydın'ın sözleşmesini feshettiler
Burak Kavuncu
Eyüp Aydın

Eyüp Aydın

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Yılport Samsunspor
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın genç futbolcusu Eyüp Aydın ile ilgili flaş bir gelişme duyuruldu. Sezon başında tecrübesi kazanması adına Samsunspor'a kiralanan oyuncu devre arasında takımına geri döndü.

Galatasaray a geri dönüyor! Eyüp Aydın ın sözleşmesini feshettiler 1

RESMEN DUYURULDU!

Galatasaray a geri dönüyor! Eyüp Aydın ın sözleşmesini feshettiler 2

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım,

"Eyüp Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Her iki taraf için doğru olan buydu. İki taraf için de hayırlısı olsun." dedi.

KASIMPAŞA'YA MI GİDİYOR?

Galatasaray a geri dönüyor! Eyüp Aydın ın sözleşmesini feshettiler 3

Galatasaray, Eyüp Aydın için bugün Kasımpaşa ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Bu görüşmenin ardından Eyüp Aydın’ın Kasımpaşa’ya kiralık olarak gidip gitmeyeceği netlik kazanacak.

PERFORMANSI...

Galatasaray a geri dönüyor! Eyüp Aydın ın sözleşmesini feshettiler 4

Eyüp Aydın Süper Lig'in ilk devresinde 6 maçta Samsunspor forması giyerken, bu mücadelelerde 328 dakika forma şansı bulabildi ve herhangi bir gol ve asist yapamadı. Genç oyuncu bu maçlarda 1 de sarı kart gördü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kortların efsanesi Nadal’dan üzen kare! Hastalık iddiaları...Kortların efsanesi Nadal’dan üzen kare! Hastalık iddiaları...
Gazze'deki ampute futbol takımından Guardiola'ya teşekkür!Gazze'deki ampute futbol takımından Guardiola'ya teşekkür!
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
transfer Samsunspor galatasaray Eyüp Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de sıcak gelişme! Terör örgütü YPG sokağa çıkma yasağı ilan etti

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

ABD saldırısını beklerken İran duyurdu! "Trump ile aynı fikirdeyiz"

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu!

İlk açıklama geldi: "Evimde yapılan aramada..."

İlk açıklama geldi: "Evimde yapılan aramada..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

İslam Memiş “10 gün” diyerek uyardı: "Hazır olun"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.