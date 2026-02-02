Galatasaray'a geri dönüyor! Eyüp Aydın'ın sözleşmesini feshettiler

Galatasaray'ın genç futbolcusu Eyüp Aydın ile ilgili flaş bir gelişme duyuruldu. Sezon başında tecrübesi kazanması adına Samsunspor'a kiralanan oyuncu devre arasında takımına geri döndü.

RESMEN DUYURULDU!

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım,

"Eyüp Aydın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Her iki taraf için doğru olan buydu. İki taraf için de hayırlısı olsun." dedi.

KASIMPAŞA'YA MI GİDİYOR?

Galatasaray, Eyüp Aydın için bugün Kasımpaşa ile bir görüşme gerçekleştirecek.

Bu görüşmenin ardından Eyüp Aydın’ın Kasımpaşa’ya kiralık olarak gidip gitmeyeceği netlik kazanacak.

PERFORMANSI...

Eyüp Aydın Süper Lig'in ilk devresinde 6 maçta Samsunspor forması giyerken, bu mücadelelerde 328 dakika forma şansı bulabildi ve herhangi bir gol ve asist yapamadı. Genç oyuncu bu maçlarda 1 de sarı kart gördü.