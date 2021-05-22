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Koruma altındaki yaban keçileri Tunceli dağlarına güzellik katıyor

22.05.2021 12:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koruma altındaki yaban keçileri Tunceli dağlarına güzellik katıyor

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TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, avlanması yasak ve koruma altında olan yaban keçileri, Mercan Dağları'ndaki yaylalarda beslenirken görüntülendi.

Munzur Gözeleri, Munzur Vadisi Milli Parkı, Karagöl, Kepır Yaylası ve Mercan Vadisi'nin bulunduğu 1500 rakımlı Ovacık ilçesi, tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanı sıra yaban hayatıyla da dikkati çekiyor.

Kurt, boz ayı, tilki, domuz, vaşak ve sincap gibi canlı türlerinin yaşadığı ilçede, nesli koruma altında ve avlanması yasak olan yaban keçileri de doğaya ayrı bir renk katıyor.

Zorlu kış şartlarını geride bırakan keçiler, Mercan Dağları eteğinde karların erimesiyle otlakların yeşerdiği Şahverdi Yaylası'nda beslenirken objektife yansıdı.

Bir süre yayladaki çeşitli otlarla karınlarını doyuran ve su ihtiyacını giden keçiler, izlendiklerini fark edince sarp dağlara tırmanıp gözden kayboldu.

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