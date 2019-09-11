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'Korumanın başkenti'ne 8 ayda 850 bin turist geldi

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 11.09.2019 12:12 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "en iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesini 8 ayda günü birlik 850 bin turist ziyaret etti. Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı’nın parmak izi" olarak adlandırılan, o dönemden kalma han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle açık hava müzesini andıran tarihi Safranbolu’da 8 ayda 220 bin yerli ve yabancı turist konakladı.

"Açık hava müzesi", "kendini koruyan kent" ve "korumanın başkenti" gibi unvanlarla da anılan tarihi ilçeyi, ilk 7 ayda 27 bin Çinli, 21 bin Tayvanlı turist ziyaret etti.

Kent ölçeğinde Türkiye’den UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’nde yer alan tek yer olan Safranbolu 8 ayda; Çin, Tayvan, Japonya, Malezya, Amerika, Güney Kore, İtalya, Suudi Arabistan, Almanya ve Tayland başta olmak üzere 76 ülkeden misafir ağırladı.

'220 BİN CİVARINDA KONAKLAMALI TURİST VAR'

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine yaptığı açıklamada, Safranbolu’nun 1994’de UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girdiğinden bugüne hem yerli hem de yabancı turistlerin çekim merkezi olduğunu söyledi.

Her geçen yıl turist sayısında artış yaşandığını ifade eden Ürkmezer, "Özellikle Safranbolu’da son üç yılda, konaklamalı turistlerde yoğun bir artış gözlüyoruz. Konaklamalı ve günü birlik turistler üç yıl önce göreve başladığımızda yıllık 750 bin civarındayken, geçtiğimiz yıl 1 milyon 250 bini geçti. Bu seneki trend de o şekilde devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Türkiye çapında bir hedefi var. Safranbolu’da buna olabildiğince katkı vermeye çalışıyor. Geçtiğimiz 8 ay içerisinde Safranbolu’da, 220 bin civarında konaklamalı turist var. En azından bir gece kalanlara baktığımızda 220 bin kişi gelmiş. Safranbolu’yu özellikle Uzak Doğulu turistler çok tercih ediyor. Uzak Doğulu turistler içerisinde de özellikle ilk 7 ayda 27 bin Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşı, 21 bin Tayvan vatandaşı turistimiz olmuş" dedi.

Tüm dünyadan Safranbolu’yu tercih eden yabancı turistin mevcut oluğunu aktaran Ürkmezer, şunları kaydetti:
"Her ülkeden Safranbolu’ya gelmişler. Safranbolu’nun UNESCO Dünya Miras Listesi’nde olması ve bütün bir şehir olarak korunması yabancı turistler tarafından tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden birisi. Safranbolu’da geçtiğimiz yıl içerisinde yerli turiste yüzde 10’luk bir artış söz konusu. Safranbolu’nun, İstanbul ve Ankara’nın interlandında bulunması tatillerde, hafta sonlarında ve özellikle üç günlük tatillerde Safranbolu’yu tercih edilir kılıyor. Safranbolu’nun yerli ve yabancı turistte geçtiğimiz yılla bugünü karşılaştırdığımızda yüzde 5’lik bir artışa tekabül ediyor."

'SAFRANBOLU ÖNEMLİ BİR CAZİBE MERKEZİ'

Safranbolu’nun güvenli bir yer olduğunu anlatan Ürkmezer, "Safranbolu’nun tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden biri Tarihi Çarşı Bölgesi. Tarihi Çarşı’daki hanları, hamamları, konakların hepsinin bir arada olması Safranbolu’yu hem yerli hem yabancı turistlerde bir çekim merkezi yapıyor. Safranbolu’daki konakların korunmasıyla beraber Safranbolu esnafının misafirperverliği, yardım severliği yerli ve yabancı misafirler için burayı önemli bir cazibe merkezi kılıyor" diye konuştu.

Safranbolu Kaymakamlığı olarak en önemli görevlerinden birinin asayişi sağlamak olduğunu vurgulayan Ürkmezer, şunları söyledi:

"Safranbolu asayiş anlamında çok huzurlu bir yer. Hem yerli hem yabancı turistlerde güvenlik ön plana çıkıyor. Safranbolu’nun da güvenli, huzurlu bir yer olması yabancı turistler açısından tercih edilebilir listede en üst sıraya çıkarıyor. Safranbolu gıda sektöründe lokumla isim yapmış bir yer. Biz kaymakamlığımız vasıtasıyla gıda üretim yerlerinde özellikle lokum üretim yerlerini düzenli olarak denetliyoruz. Hem tükettikleri, gezdikleri, konakladıkları yerlerin güvenilir olması yerli ve yabancı turistler için önemli. Safranbolu turist sayısıyla, konaklayan turist ve alışveriş imkanıyla beraber Türkiye’nin ekonomisine doğrudan katkı vermeye devam ediyor." (İHA)

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