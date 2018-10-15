SPOR

Yıldız isim milli takımı bıraktı!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 15.10.2018 11:16 | Son Güncelleme

Arsenal'in başarılı savunmacısı Laurent Koscielny, milli takım kariyerine son noktayı koydu. Koscielny, Fransa teknik direktörü Didier Deschamps'ı vefasızlıkla suçladı.

Yıldız isim milli takımı bıraktı!

Fransız yıldız Laurent Koscielny, başarılı milli takım kariyerine son verdi. Geçen sezon Uefa Avrupa Ligi yarı finalinde aşil tendonu koptuğu günden bu yana sahalardan uzak kalan Koscielny, artık sadece Arsenal'de sürdürdüğü kulüp kariyerine odaklanmak istediğini dile getirdi.

Koscielny:

33 yaşındaki oyuncu, uzun sakatlık sürecinde unutulmaktan şikayetçi. Birçok insanın kendisini büyük hayal kırıklığına uğrattığını dile getiren Koscielny, o kişilerden birinin de Fransa'yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Didier Deschamps olduğunu söyledi.

Başarılı teknik adamı vefasızlıkla suçlayan Koscielny; "Formdaysanız yanınızda birçok arkadaşınız oluyor. Uzun süre sakat kalırsanız herkes sizi unutuyor. Onlardan biri de Deschamps. Sakatlığım sürecinde beni sadece 1 kez doğum günümde aradı. Milli takımı uzun yıllar hizmet vermiş bir oyuncu olarak ondan fazlasını beklerdim" dedi.

PARTNEREvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 NedenEvde Mürekkepli Yazıcı Kullanmak İçin 5 Neden
Milli takımın yeni hocasını açıkladı!Milli takımın yeni hocasını açıkladı!
Neustadter ve Cheryshev Türkiye galibiyetini değerlendirdiNeustadter ve Cheryshev Türkiye galibiyetini değerlendirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
laurent koscielny fransa milli takımı Didier Deschamps

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Khabib çıldırdı! Öyle birine meydan okudu ki...

Khabib çıldırdı! Öyle birine meydan okudu ki...

Kameni'den skandal açıklama!

Kameni'den skandal açıklama!

Yok artık Arda Turan!

Yok artık Arda Turan!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıldız isim milli takımı bıraktı!

Yıldız isim milli takımı bıraktı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Milli takımın yeni hocasını açıkladı!

Neustadter ve Cheryshev Türkiye galibiyetini değerlendirdi

Neustadter ve Cheryshev Türkiye galibiyetini değerlendirdi

Lucescu: Rusya bizden daha tecrübeli, böyle oynayacaklarını biliyorduk

Lucescu: Rusya bizden daha tecrübeli, böyle oynayacaklarını biliyorduk

Stanislav Cherchesov: Türkiye'de çalışabilirim

Stanislav Cherchesov: Türkiye'de çalışabilirim

Rıdvan Dilmen Rusya - Türkiye maçını değerlendirdi

Rıdvan Dilmen Rusya - Türkiye maçını değerlendirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.