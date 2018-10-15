Yıldız isim milli takımı bıraktı!

Fransız yıldız Laurent Koscielny, başarılı milli takım kariyerine son verdi. Geçen sezon Uefa Avrupa Ligi yarı finalinde aşil tendonu koptuğu günden bu yana sahalardan uzak kalan Koscielny, artık sadece Arsenal'de sürdürdüğü kulüp kariyerine odaklanmak istediğini dile getirdi.

33 yaşındaki oyuncu, uzun sakatlık sürecinde unutulmaktan şikayetçi. Birçok insanın kendisini büyük hayal kırıklığına uğrattığını dile getiren Koscielny, o kişilerden birinin de Fransa'yı Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıyan Didier Deschamps olduğunu söyledi.

Başarılı teknik adamı vefasızlıkla suçlayan Koscielny; "Formdaysanız yanınızda birçok arkadaşınız oluyor. Uzun süre sakat kalırsanız herkes sizi unutuyor. Onlardan biri de Deschamps. Sakatlığım sürecinde beni sadece 1 kez doğum günümde aradı. Milli takımı uzun yıllar hizmet vermiş bir oyuncu olarak ondan fazlasını beklerdim" dedi.

