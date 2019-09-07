SPOR

Kosova 2 - 1 Çekya

FUTBOL HABERLERİ  | 07.09.2019 20:30 | Son Güncelleme

2020 Avrupa Elemeleri A Grubu maçında, Kosova, Çekya'yı 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin ilk sayısı Fenerbahçeli Vedat Muriç'ten geldi.

Kosova 2 - 1 Çekya

Konuk Çekya, 16. dakikada Patrik Schick'in penaltı noktası yakınından attığı golle 1-0 öne geçti. Kosova'nın yanıtı gecikmedi.

Ev sahibi ekip golü kalesinde gördükten 4 dakika sonra gelişen atakla golü buldu. Elba Rashani'nin soldan getirip ortaya çıkardığı topa ayak sokan Vedat Muriç, kaleci Vaclik'i çaresiz bıraktı ve skora 1-1'lik eşitlik getirdi.

FSM'de hareketli dakikalar! Trafik durduFSM'de hareketli dakikalar! Trafik durdu
EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maçEURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç
Yılmaz Vural'dan VAR yorumuYılmaz Vural'dan VAR yorumu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kosova Çekya Vedat Muriç

En Çok Okunan Haberler

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

12 Dev Adam pes etmedi

12 Dev Adam pes etmedi

Ozan Kabaka geri döndü

Ozan Kabaka geri döndü

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı şoku

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Yusuf Sarı şoku

Abdullah Avcı'dan Quaresma itirafı

Abdullah Avcı'dan Quaresma itirafı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Giray Bulak'tan 'Yusuf Yazıcı' yorumu

Giray Bulak'tan 'Yusuf Yazıcı' yorumu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurma'dan Mehmet Topal itirafı

Hurma'dan Mehmet Topal itirafı

Eljif Elmas transferinden Fenerbahçe ne kadar kazandı?

Eljif Elmas transferinden Fenerbahçe ne kadar kazandı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kosova 2 - 1 Çekya

Vedat Muriç attı, Kosova kazandı

Almanya 2 - 4 Hollanda

EURO 2020 Elemeleri'nde geceye damga vuran maç

Yılmaz Vural, VAR sistemini değerlendirdi

Yılmaz Vural'dan VAR yorumu

Bursaspor'da yerli kaleci geleneği sürüyor

Bursaspor'da gelenek sürüyor

FIFA FIFPro Yılın 11'i adayları belirlendi

Yılın 11'i adayları belirlendi

VAR'la ilgili radikal karar resmen açıklandı!

VAR'la ilgili radikal karar resmen açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.