Kosova'dan Bursa iş dünyasına iş birliği daveti

Kosova'nın Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, Bursa'nın, Türkiye'nin otomotiv, tekstil, makine ve kimya sektörlerinde önemli bir role sahip olduğunu belirterek, "Bu yüzden Bursa ile Kosova arasında ekonomik iş birliğinin gelişmesine önem veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Kosova'nın Başbakan Yardımcıları Besnik Bislimi ve Emilija Redzepi ile beraberlerindeki heyeti ağırladı.

BTSO Hizmet Binası'nda, Bursa iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Burkay, ortak tarihi, kültürel ve kardeşlik değerlerine sahip Türkiye ve Kosova'nın başta siyasi ve ekonomik olmak üzere her alanda iş birliği içinde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Balkanlar'daki en önemli partnerlerinden biri olan Kosova'nın iş dünyası için birçok fırsat barındırdığını ifade eden Burkay, Kosova'da Türkçe'nin yaygın bir dil olarak kullanılması, Türk bankalarının bölgede hizmet vermesi, lojistik avantajlar, Avrupa'nın kalbinde yer alması ve sunulan gümrük muafiyetleri Kosova'yı yatırımcılar için cazip bir merkez haline getirdiğini belirtti.

Burkay, Türkiye ile Kosova arasında 2019 yılında serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, "Serbest ticaret anlaşmasıyla başta sanayi ürünleri olmak üzere gümrük vergilerinin önemli oranlarda düşürülmesi, iki ülkenin mevcut ticaret potansiyelini geliştirmeye dönük ortak iradenin eseridir. Ancak Kosova ile ticaret hacmimiz henüz arzu ettiğimiz seviyenin altındadır. Bursa'dan Kosova'ya 2020 yılında yapılan ihracat yaklaşık 22 milyon dolar olarak kayıtlara geçmiştir. Bugünkü buluşmamız inşallah Türkiye ile Kosova arasındaki ticari bağların daha da kuvvetli hale gelmesine fırsat sunacaktır." açıklamasında bulundu.

- "Bursalı firmalar Kosova'nın sunduğu fırsatlardan faydalanmalı"

Kosova Başbakan Yardımcısı Besnik Bislimi, iki ülke arasındaki ticari iş birliğini artırmak amacıyla Türkiye'de ziyaretlerde bulunduklarını ifade etti.

Kosova ve Türkiye'nin ticaret hacminin daha üst noktalara gelmesi noktasında her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Bislimi, şunları kaydetti:

"Bursa, Kosova ve Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlenmesinde kilit rol oynuyor. Çünkü Bursa, Türkiye'nin otomotiv, tekstil, makine ve kimya sektörlerinde önemli bir role sahip. Bu yüzden Bursa ile Kosova arasında ekonomik iş birliğinin gelişmesine önem veriyoruz. İlişkilerimizi daha iyi bir noktaya taşımalıyız. Bursalı firmalar Kosova'ya yatırım yaparak AB'ye ticaretini daha da güçlendirebilir. Ülkemizde genç nüfus potansiyeli var. Yatırım yapacak firmalar için bu büyük bir avantaj. Ayrıca vergi ve hukuk sistemimiz oldukça güçlü. Özel sektöre çok önemli desteklerimiz var. Bursalı firmalar Kosova'nın sunduğu fırsatlardan faydalanmalı."

Kosova Başbakan Yardımcısı da Emilija Redzepi, BTSO'ya ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederek, Bursa iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmenin kendileri için büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Kosova Sanayi Girişimcilik ve Ticaret Bakanı Rozeta Hajdari'nin Kosova ekonomisi ve ticaret hayatına ilişkin bilgiler paylaştığı toplantıda, Bursa iş dünyası temsilcileri, merak ettikleri konuları gelen heyete sordu.

Ziyarette, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili ve Türkiye Kosova Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Zafer Işık, AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, Kosova Cumhuriyeti Ankara Maslahatgüzarı Gent Gjikolli de yer aldı.

