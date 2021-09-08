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Kosovalı'nın aşkıydı! Acı Hayat'ın Filiz'ine bir de şimdi bakın

08.09.2021 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden olan Acı Hayat'ta Filiz Kervancıoğlu karakterine hayat veren Ebru Kocaağa, son görüntüsüyle kendine hayran bıraktı. Genç oyuncunun, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü.

Kosovalı'nın aşkıydı! Acı Hayat'ın Filiz'ine bir de şimdi bakın

2005 yılında ilk bölümü yayınlanan efsane dizi Acı Hayat'ta Filiz karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ebru Kocaağa, son haliyle mest etti. Yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden bir şey kaybetmediği görülen oyuncu, üstelik şimdilerde genç bir anne.

İşte Ebru Kocaağa'nın son hali:

Kosovalı'nın aşkıydı! Acı Hayat'ın Filiz'ine bir de şimdi bakın

Kosovalı'nın aşkıydı! Acı Hayat'ın Filiz'ine bir de şimdi bakın

Kosovalı'nın aşkıydı! Acı Hayat'ın Filiz'ine bir de şimdi bakın

EBRU KOCAAĞA KİMDİR?

Ebru Kocaağa, 20 Temmuz 1982 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. Genç oyuncu ve manken, lise eğitimini İzmir’de aldı. Daha sonra Trakya Üniversitesi’nde radyo televizyon eğitimini tamamladı. Bir süre modellik yaptıktan sonra kamera karşısına geçen Ebru Kocaağa, Acı Hayat isimli dizi ile tanınmaya başladı. Ardından pek çok dizi ve filmde yer aldı.

Kosovalı'nın aşkıydı! Acı Hayat'ın Filiz'ine bir de şimdi bakın

2007’de Kuzey Rüzgarı isimli dizide Seher karakterini canlandırdı. 2010’da ise iki sezon boyunca Kurtlar Vadisi Pusu isimli dizide Dicle karakterini canlandırdı. 2012’de N’apcaz Şimdi isimli filmde Alev karakterini canlandırdı. Ardından Nizama Adanmış Ruhlar isimli dizide Zuhal karakterini canlandırdı.

Kosovalı'nın aşkıydı! Acı Hayat'ın Filiz'ine bir de şimdi bakın

EBRU KOCAAĞA'NIN YER ALDIĞI PROJELER

Nizama Adanmış Ruhlar -2013
N'apcaz Şimdi? -2012
Kişiliksiz-2012
Dur Yolcu -2008
Kuzey Rüzgarı -2007
Kurtlar Vadisi Pusu -2010
Acı Hayat-2005

ACI HAYAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

İstanbul’un varoş mahallelerinden birinde yaşamakta olan, kaynakçı Mehmet ve manikürcü Nermin birbirlerini ölesiye seven iki gençtir. Evlenip yuva kurmak istedikleri halde parasızlık yüzünden sürekli zorluk yaşarlar. Yoksulluk üzerilerine bir kâbus gibi gelir. Kader, adeta bu iki sevgiliyi birbirlerinden koparmak için ağlarını örmektedir. Nermin gün geçtikçe yoksulluğun onu ittiği umutsuzluğa kapılmakta, Mehmet ise bütün uğraşlarına rağmen Nermin’i mutlu edecek bir gelecek için ikna edememektedir.

Kosovalı'nın aşkıydı! Acı Hayat'ın Filiz'ine bir de şimdi bakın

Nermin mutlu olacağına dair tüm inancını yitirmeye başladığı bir dönemde, cemiyet hayatının ünlü isimlerinden birisi olan Belkıs Kervancıoğlu, manikür yaptırmak için Nermin’i ihtişamlı malikanesine çağırır. Belkıs, bu ihtişamlı malikanede; kocası Sefa, kızı Filiz ve ünlü bir playboy olan oğlu Ender’le yaşamaktadır.

Kosovalı'nın aşkıydı! Acı Hayat'ın Filiz'ine bir de şimdi bakın

Ender, kız kardeşi Filiz’le aşk üzerine girdiği küçük bir münakaşanın ardından, bir iddia kazanmak uğruna Nermin'i gözüne kestirir. Bu olay umutsuz bir aşkı taşımaya çalışan Nermin’in kaderini değiştirir. Ender, başta zararsız görünen, ancak sonrasında Nermin’in hayatını cehenneme çevirecek taktiklerle, genç kızın hayatına bir daha çıkmamak üzere girmeyi başarır.

Kosovalı'nın aşkıydı! Acı Hayat'ın Filiz'ine bir de şimdi bakın


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Anahtar Kelimeler:
Kenan İmirzalıoğlu Selin Demiratar
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