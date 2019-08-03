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Kostas Mitroglou'na, Nantes ve Olympiakos talip

GALATASARAY HABERLERİ  | 03.08.2019 15:10 | Son Güncelleme

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Mitroglou ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı.

Kostas Mitroglou'na, Nantes ve Olympiakos talip

Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim'in kadroda düşünmediği Mitroglou ile ilgili sürpriz gelişme yaşandı. Tecrübeli futbolcuyla ilgili bir iddia gündeme geldi. Ocak ayında Galatasaray'ın Marsilya'dan 1,5 yıllığına kiraladığı Kostas Mitroglou, sarı-kırmızılı ekipten ayrılabilir.

Galatasaray'da beklentilerin altında kalan ve adı transfer dedikodularına karışan Yunan golcü için iki kulüp devreye girdi. Foot Mercato'nun haberine göre, Fransa Lig 1 ekiplerinden Nantes, 31 yaşındaki forveti transfer etmek için harekete geçti. Yunan ekibi Olympiakos da golcü futbolcuyu kiralamak istiyor. Ancak Marsilya, 15 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı futbolcuyu bonservisiyle göndermek istiyor.

Öte yandan oyuncunun geleceğine dair açıklamalarda bulunan menajeri Panos Galariotis, Mitroglou için teklifler olduğunu ve değerlendireceklerini ifade etti.

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 9 maçta görev yapan Mitroglou, 2 gol ve 1 asistlik skor performansı sergiledi. Yunan golcü sarı-kırmızılı ekipten 2019-20 sezonu için 2,6 milyon Euro kazanacak.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Cinconlular ne kadar iğrençsiniz Fenerbahçe haberlerinin altına yaptığınız yorumlardan iğreniyorum ya bu kadar da olmaz. Çekemiyorsunuz o yüzden çirkefleşiyorsunuz.
allahım lütfen gitsin
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