Kostic transferinden sonra Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Mourinho talimatı verdi

Fenerbahçe'de yeni sezon kadro güçlendirme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak kadrosuna Flip Kostić'i dahil eden sarı-lacivertlilerde, dünyaca ünlü teknik adam José Mourinho kadroda sistem değişikliğine gidiyor.

Portekizli teknik adam, 4-2-3-1'den Roma'da oynadığı 3-4-1-2'yle sarı-lacivertlileri oynatması bekleniyor. Flip Kostic, sistem ve diziliş değişeceği için transfer edildiği ve orta saha sol içte kullanılacağı düşünülüyor. Bu sistemin sağında ise ya Mert Müldür'ü ya da Nijeryalı Bright Osayi- Samuel görev alacak.

ÇİFT SANTRAFORA DÖNÜYOR

Jose Mourinho, böylece sol bek performansını tutmadığı Jayden Oosterwolde'yi sol stoper olarak görevlendirmeyi düşünüyor. Hollandalı savunmacıyla birlikte, defans hattında Çağlar Söyüncü ve Djiku'ya birlikte yer verecek. Yeni transfer Amrabat ve Fred ikilisini orta sahanın merkezinde, Szyamnski de forvet arkasında konumlandıracak. İleri uçta Edin Dzeko ve En-Nesyri birlikte forma şansı bulacak. Tadic ve Maximin ise forvet hattının rotasyon oyuncuları olacak.

İSMAİL ROTASYONA

Sarı - lacivertlilerde sistem ve diziliş değişikliğine gitmesi beklenen Jose Mourinho, Amrabat'ın gelişiyle birlikte İsmail Yüksek'i yedek kulübesine çekecek. Milli oyuncu, 3-4-1-2 diziliminde Portekizli'nin rotasyon oyuncusu olacak. İrfan Can Kahveci ve kadroda düşünülmeyen Cengiz Ünder'in de şans bulma ihtimali zorlaşacak.