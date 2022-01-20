Kostümlü paylaşım, Süper Lig devinde taraftarları çıldırttı! "Senin hayatın yok mu?"

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminde kadro dışı kalan Fabrice N'Sakala yaptığı paylaşımlarla siyah-beyazlı taraftarların hedefi haline geliyor. Son olarak Örümcek Adam kostümü giydiği bir klibi sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan Kongolu bek yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

HAALAND PAYLAŞIMI BEŞİKTAŞ TARAFTARINI ÇILDIRTMIŞTI

Daha önce Beşiktaş'ta kadro dışı kalan diğer futbolcular Adem Ljajic ve Jeremain Lens'le takımdan ayrı yapılan antrenmana dair bir video paylaşan N'Sakala'nın son derece rahat ve mutlu tavırları tepki çekmişti. Kongolu savunmacı daha sonra Borussia Dortmund'un Beşiktaş'ı devirdiği maçtan sonra mücadelede gol atan Haaland'ın fotoğrafını paylaşmış ve yine eleştirilerin merkezine oturmuştu.

ÖRÜMCEK ADAM KOSTÜMÜ GİYDİ

Her paylaşımı artık olay oldu N'Sakala bu sefer de Örümcek Adam kostümü giydiği bir klibi takipçileriyle paylaştı. Siyah-beyazlı taraftarlar, kadro dışı kalan Kongolu futbolcunun sosyal medyada çok aktif olduğuna yönelik yorumlarda bulunurken "Sürekli sosyal medyadasın senin hayatın yok mu!" yorumlarında bulundu.



