Kötü bir evliliği sürdürmek yerine neden boşanmalısınız? İşte sebebi...

Kimse bir evliliğe bitirmek için başlamaz. Ancak bazen hayat arkadaşınızı bulduğunuzu sandığınızda, hiçbir şey umduğunuz gibi gitmez. Anlaşmazlıklar yaşanabilir, kavgalar başlar. Böyle durumlarda kötü giden bir evliliği sürdürmek yerine, bitirmek eşlerin birbirine olan saygılarını kaybetmemeleri için iyi bir yol gibi görünür. İstatistiklere göre her 4 evlilikten biri boşanmayla sonuçlanıyor. Her ne kadar boşanma sürecini kabullenmek zor olsa da, üzülmemelisiniz. Çünkü boşanmanın hayatınıza katabileceği iyi şeyler de var. Boşanmanın kötü bir evliliği sürdürmekten daha iyi olduğunu gösteren nedenleri sizler için derledik. 1. Doğru kişiyi bulma şansınız artar Evli olduğunuzda, eşinizi kıskandırmamak için bilinçli ya da bilinçsizce karşı cinsten uzak durmaya çalışırsınız. Bu şekilde pek çok insanla tanışma fırsatını kaçırırsınız. Evliliğinizin boğucu hale geldiğini düşünüyorsanız ve eskisi kadar mutlu hissetmiyorsanız boşanmak; doğru kişiyle tanışmanızın yolunu açabilir. Başarısız bir evliliğin ardından, insanlar yeniden evlenme fikrine çekingen yaklaşsa da araştırmalar yeniden evlenenlerin boşanma olasılığının daha düşük olduğunu gösteriyor.

2. Enerjinizi ve vaktinizi kendinize ayırabilirsiniz Sağlıksız bir evliliği uzun süre sürdürürseniz, duygusal ve psikolojik olarak zarar görürsünüz. Hatta bazen bu durum depresyona bile neden olabilir. Hayattan soyutlanır, hiçbir şeyden zevk alamaz ve kendinizle ilgilenmezsiniz. Eski hobilerinizi ya da uzun zaman önce size zevk veren şeyleri hatırlıyor musunuz? Eşiniz kararlarınızı ve dünya görüşünüzü destekliyor mu? Şu an hayatınızdan zevk alıyor musunuz? Cevaplarınız “hayır” ise, belki de kişisel yaşamınızda bazı değişiklikler yapmanın zamanı gelmiştir. Kötü bir evlilik sizin enerjinizi tüketebilir. Ancak bunu sonlandırdığınızda, enerjinizi sizi yıpratan bir ilişkiye vermek yerine kendinize çevirebilirsiniz. 3. Daha mutlu hissedersiniz Evliliği sonlandırdığınızda hayat arkadaşınızı kaybedersiniz. Ancak bu her zaman negatif bir durum değildir. Bazen negatif görünen durumlar, mutluluğu getirebilir. Hayat, sağlıksız ilişkilere vakit harcamak için çok kısa. Eğer evliliğinizin yalnızca sizi mutsuz hissettirdiğini düşünüyorsanız, belki de bırakma zamanı gelmiştir. Tabii ki, başlarda boşanmaya alışmak zor olabilir. Ancak daha sonra, hayatınızda öncekinden daha şaşırtıcı olacak yeni bir sayfa açabilirsiniz.