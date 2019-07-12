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Kötü bir evliliği sürdürmek yerine neden boşanmalısınız? İşte sebebi...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 12.07.2019 09:54 | Son Güncelleme

Boşanma, negatif bir durum gibi görülse de bazen kötü bir evliliği devam ettirmekten çok daha iyi bir seçenektir.

Kötü bir evliliği sürdürmek yerine neden boşanmalısınız? İşte sebebi...

Kimse bir evliliğe bitirmek için başlamaz. Ancak bazen hayat arkadaşınızı bulduğunuzu sandığınızda, hiçbir şey umduğunuz gibi gitmez. Anlaşmazlıklar yaşanabilir, kavgalar başlar. Böyle durumlarda kötü giden bir evliliği sürdürmek yerine, bitirmek eşlerin birbirine olan saygılarını kaybetmemeleri için iyi bir yol gibi görünür. İstatistiklere göre her 4 evlilikten biri boşanmayla sonuçlanıyor. Her ne kadar boşanma sürecini kabullenmek zor olsa da, üzülmemelisiniz. Çünkü boşanmanın hayatınıza katabileceği iyi şeyler de var. Boşanmanın kötü bir evliliği sürdürmekten daha iyi olduğunu gösteren nedenleri sizler için derledik.

1. Doğru kişiyi bulma şansınız artar

1-

Evli olduğunuzda, eşinizi kıskandırmamak için bilinçli ya da bilinçsizce karşı cinsten uzak durmaya çalışırsınız. Bu şekilde pek çok insanla tanışma fırsatını kaçırırsınız. Evliliğinizin boğucu hale geldiğini düşünüyorsanız ve eskisi kadar mutlu hissetmiyorsanız boşanmak; doğru kişiyle tanışmanızın yolunu açabilir. Başarısız bir evliliğin ardından, insanlar yeniden evlenme fikrine çekingen yaklaşsa da araştırmalar yeniden evlenenlerin boşanma olasılığının daha düşük olduğunu gösteriyor.

2. Enerjinizi ve vaktinizi kendinize ayırabilirsiniz

2-

Sağlıksız bir evliliği uzun süre sürdürürseniz, duygusal ve psikolojik olarak zarar görürsünüz. Hatta bazen bu durum depresyona bile neden olabilir. Hayattan soyutlanır, hiçbir şeyden zevk alamaz ve kendinizle ilgilenmezsiniz. Eski hobilerinizi ya da uzun zaman önce size zevk veren şeyleri hatırlıyor musunuz? Eşiniz kararlarınızı ve dünya görüşünüzü destekliyor mu? Şu an hayatınızdan zevk alıyor musunuz? Cevaplarınız “hayır” ise, belki de kişisel yaşamınızda bazı değişiklikler yapmanın zamanı gelmiştir. Kötü bir evlilik sizin enerjinizi tüketebilir. Ancak bunu sonlandırdığınızda, enerjinizi sizi yıpratan bir ilişkiye vermek yerine kendinize çevirebilirsiniz.

3. Daha mutlu hissedersiniz

3-

Evliliği sonlandırdığınızda hayat arkadaşınızı kaybedersiniz. Ancak bu her zaman negatif bir durum değildir. Bazen negatif görünen durumlar, mutluluğu getirebilir. Hayat, sağlıksız ilişkilere vakit harcamak için çok kısa. Eğer evliliğinizin yalnızca sizi mutsuz hissettirdiğini düşünüyorsanız, belki de bırakma zamanı gelmiştir. Tabii ki, başlarda boşanmaya alışmak zor olabilir. Ancak daha sonra, hayatınızda öncekinden daha şaşırtıcı olacak yeni bir sayfa açabilirsiniz.

4. Bazı durumlarda çocuklar için de en iyisi budur

4-

Pek çok çift, mutsuz olduklarını ve hala “çocuklarının iyiliği için” evli kalmaya karar verdiklerini söylerler ama bu aslında kötü fikirdir. Çocuklarınız sizin stresinizden etkilenir. Sizin gerginliğiniz onları da mutsuz eder ve bu kötü deneyim, gelecekteki yaşantılarını etkileyebilir. Çocuğunuzun psikolojik olarak etkilenmemesi için, onu stresten uzak tutmalısınız. Unutmayın, mutlu bir ebeveyn mutlu bir çocuk demektir.

5. Sağlığınız daha iyi bir hale gelecek

5-

Çoğu insan evliliğin getirdiği düzenli yaşam ile birlikte sağlığının da düzeleceğine inanır. Düzenli uyku saatleri, düzenli yenen sağlıklı yemekler… Ancak mutsuz çatışmalarla dolu bir evlilik sağlığınızı da kötü etkileyebilir. Yapılan araştırmalarda, stresli bir ortamda yaşamanın, fazla alkol tüketimi ya da kronik iş stresi kadar zarar verebileceğini ortaya koydu.

6. Fiziksel olarak daha iyi görünmeye başlayacaksınız

6-

Boşandıktan sonra görünümünüzde beklenmeyen bazı değişiklikler görebilirsiniz . Birçok insan bunun nedenini, daha güçlü ve canlı hissetmeye başladıkları için yaşanan bir dönüşüme bağlıyor. Kendilerini daha iyi hissetmeleri dış görünüşlerine de etki ediyor. Bunun dışında, insanlar boşandıktan sonra dış görünüşlerini bilerek değiştirmeye başlar. Yeni kıyafetler alır, makyaj yapmaya başlar ya da spora yazılır. Bu değişiklikler öz güvenlerini geliştirmeye de yardımcı olur .

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