Kourtney Kardashian dantelli jartiyeriyle poz verdi! "Çok ucuz görünüyor"

Televizyon yıldızı Kourtney Kardashian ile Travis Barker her hareketleriyle gündeme geliyor.

Evlilikleri kadar seks hayatlarına dair itirafları ve müstehcen pozlarıyla da gündem olan çiftten Kourtney Kardashian tarzıyla sık sık eleştiri konusu oluyor.

Travis Barker ile seks orucuna girdiklerini ve cinsel hayatlarında devrim yaptıklarına dair açıklamasıyla uzun süre gündemde kalan Kardashian ilginç tarzıyla dikkat çekti.

Siyah dantelli seçimi ve jartiyeriyle pozlar veren Kourtney Kardashian'ı görenler "Bu hiç olmamış", "Çok ucuz görünüyor", "Stilin gittikçe kötüleşiyor" tepkisini gösterdi.



