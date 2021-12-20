Kourtney Kardashian'ın nişanlısı Travis Baker yataktan paylaştı

Kardashian kardeşler sosyal medya içerikleriyle kendilerinden bahsettirmeye devam ediyor. Instagram üzerinden sevgilisi Travis Baker ile yaşadığı her şeyi paylaşan Kourtney Kardashian ilişkisiyle dikkat çekiyor.

Yatak odasından sık sık paylaşım yapan Kardashian'ın nişanlısı da kendisine benzedi.

Sevgilisiyle aynı pijamayı giyen Travis Baker Kourtney Kardashian'ın ayağını öperken çekilmiş bir karelerini paylaşarak "Noel için tüm istediğim" notunu düştü.

Kourtney geçtiğimiz günlerde de hamile olduğu iddialarıyla konuşulmuştu. Ancak ünlü yıldız bu iddiaları yalanlamıştı.



