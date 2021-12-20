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Kourtney Kardashian'ın nişanlısı Travis Baker yataktan paylaştı

20.12.2021 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı yatak odası paylaşımlarıyla gündemde olan Kourtney Kardashian nişanlısını da kendisine benzetti. gündeme bomba gibi düştü. Travis Baker sevgilisinin ayağını öptüğü anları paylaştı.

Kourtney Kardashian'ın nişanlısı Travis Baker yataktan paylaştı

Kardashian kardeşler sosyal medya içerikleriyle kendilerinden bahsettirmeye devam ediyor. Instagram üzerinden sevgilisi Travis Baker ile yaşadığı her şeyi paylaşan Kourtney Kardashian ilişkisiyle dikkat çekiyor.

Yatak odasından sık sık paylaşım yapan Kardashian'ın nişanlısı da kendisine benzedi.

Sevgilisiyle aynı pijamayı giyen Travis Baker Kourtney Kardashian'ın ayağını öperken çekilmiş bir karelerini paylaşarak "Noel için tüm istediğim" notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Kourtney geçtiğimiz günlerde de hamile olduğu iddialarıyla konuşulmuştu. Ancak ünlü yıldız bu iddiaları yalanlamıştı.


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Kourtney Kardashian
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