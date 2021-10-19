Kourtney Kardashian ve Travis Barker'in nişanı sonrası bomba iddia

Gündemden hiç düşmeyen Kardashian- Jenner ailesinin üyelerinden Kourtney Kardashian ile bir süredir birlikte olduğu Travis Barker, nişanlandıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Çiftin bu kararı ise Kardashian'ın eski sevgilisi ve üç çocuğunun babası Scott Disick ile Barker'ın eski eşi Shoanna Moakler'i mutlu etmedi.

Travis Barker'ın 2004 ile 2008 arasında evli kaldığı Shoanna Moakler, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Ruhsal bakım için geçici süre kapalıyız" diye yazdı. Bu da eski eşinin Kardashian ile nişanlanmasına duyduğu tepkinin bir ifadesi olarak yorumlandı.

KİM İLE İLİŞKİ YAŞADIĞI İDDİASI

Moakler daha önce yaptığı bir açıklamada da Barker'dan boşanmasının nedeninin Kourtney Kardashian'ın kardeşi Kim'i olduğunu söylemişti.

Moakler "Travis'ten boşandım çünkü onları gördüm. Onların o dönemde bir ilişki yaşadığını gördüm" demişti. Moakler, bir anlamda eski eşi Travis Barker'ın kendisini yıllar önce Kim Kardashian ile aldattığını şimdi de Kim'in kardeşi Kourtney ile nişanlandığını ifade etti.

Diğer yandan geçtiğimiz günlerde çiftin öpüşmelerinden rahatsız olan Scott Disick de bu nişandan pek mutlu değil. İddialara göre aldığı haberden sonra ünlü isim oldukça üzüldü.

