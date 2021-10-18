MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kourtney Kardashian ve Travis Barker nişanlandı! Ateşli öpücük

Kourtney Kardashian ve Travis Barker nişanlandı! Ateşli öpücük

18.10.2021 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'ın ablası Kourtney Kardashian rock müzisyeni sevgilisi Travis Barker'ın evlilik teklifine "evet" yanıtını verdi. İkili sık sık müstehcen paylaşımlarıyla gündem oluyordu.

Kourtney Kardashian ve Travis Barker nişanlandı! Ateşli öpücük

Jenner-Kardashian ailesinin büyük kızı Kourtney Kardashian bir süredir birlikte olduğu müzisyen Travis Barker’ın evlilik teklifine “evet” dedi.

Blink-182 isimli müzik grubunun davulcusu olarak şöhrete kavuşan Barker’ın hafta sonu California’da Kardashian’a evlilik teklifi ettiği ortaya çıktı.

1

Dokuz aydır Kardashian ile birlikte olan 45 yaşındaki Barker Rosewood Miramar Beach Hotel’de kırmızı güller ve beyaz mumların arasında evlilik teklifini gerçekleştirdi.

Kourtney Kardashian'ın sevgilisini öpmesi eski eşi Scott Disick'i delirtti! Mesajlar ifşa olduKourtney Kardashian'ın sevgilisini öpmesi eski eşi Scott Disick'i delirtti! Mesajlar ifşa oldu

Kim Kardashian çiftin ateşli öpüşme anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

eağı

2005-2015 yılları arasında Scott Dissick ile birlikte olan Kardashian’ın bu ilişkisinden üç çocuğu bulunuyor. Öte yandan Barker da 2001-2002yıllarında Melissa Kennedy ile evlenmiş ve daha sonra Shanna Moakler ile 2004-2008 yılları arasında evli kalmıştı. Çiftin Alabama ve Landon isimli iki çocuğu bulunuyor.

vcvcv

Çift sık sık müstehcen pozlarını paylaşmasıyla da gündem oluyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Defne Samyeli'nin desteği sonrası Derin Talu'dan cesur pozDefne Samyeli'nin desteği sonrası Derin Talu'dan cesur poz
PARTNER"Onların tartışmasına yetişemiyorum""Onların tartışmasına yetişemiyorum"
Sürpriz partiden sonra aşk pozuSürpriz partiden sonra aşk pozu
Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian Kourtney Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

İl Sağlık Müdürlüğü uyardı: Son günlerde aldıysanız tüketmeyin

Fenerbahçe'den taraftara ayaklanma çağrısı

Fenerbahçe'den taraftara ayaklanma çağrısı

Yolcular dehşeti sadece izledi! Evsiz adam yolcuya tecavüz etti

Yolcular dehşeti sadece izledi! Evsiz adam yolcuya tecavüz etti

MİT dizisinde bomba gelişme! Efsane isim geri dönüyor

MİT dizisinde bomba gelişme! Efsane isim geri dönüyor

Aşı karşıtları mitinginde 'sahte cumhurbaşkanı'

Aşı karşıtları mitinginde 'sahte cumhurbaşkanı'

MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! Ünlü şeflerin duygusal anları

MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! Ünlü şeflerin duygusal anları

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

Evimde saldırıya uğradım! "Terasta çırılçıplak kaldım"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Gelin adayı Hanife, mesleğini değiştirdi! "Hiç güleceğim yoktu"

Gelin adayı Hanife, mesleğini değiştirdi! "Hiç güleceğim yoktu"

Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"

Burcu Biricik'in kardeşini görenler inanmadı! "İnsan hiç mi benzemez"

Dekoltesinin azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

Dekoltesinin azizliğine uğradı! Göğsü açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.