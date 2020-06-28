Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Temmuz ayı Kova burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğan Kova burçlarını bu ay neler bekleyecek?

Kova burcunu 2020 Temmuz ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Kova Burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu...

Kova burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)

Yeni fikirler ve yeni heyecanlar peşindesiniz. Sınırsızlıkla kendinizi tanımlıyorsunuz. Bu ay da benzer bir durum olacak. Yeni fikirlerle yeni adımlar atacaksınız fakat bu adımların maddi dönüşlerini hemen beklemeyin. Bunun için biraz sabretmeniz gerekecek. Uzun vadede başarılı olmak için sabretmek ve işlerinizi özenle yapmak önemlidir.

Başarı çok yakın, biraz sabretmelisiniz.

Bazı hukuki konular bu ay gündeminize gelebilir. Bu konular istediğiniz gibi sonuçlanmadığı için üzülebilirsiniz. Bazı şeyler ne yapsanız da değişmez, bu yüzden değiştiremeyeceğiniz şeyler için kendinizi üzmeyin.