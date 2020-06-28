Kova burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu (23 Ocak - 19 Şubat)

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Temmuz ayı Kova burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Ocak - 19 Şubat tarihleri arasında doğan Kova burçlarını bu ay neler bekleyecek?
Kova burcunu 2020 Temmuz ayında aşk, sağlık ve kariyeri nasıl olacak? İşte Kova Burcu Temmuz 2020 aylık burç yorumu...
Yeni fikirler ve yeni heyecanlar peşindesiniz. Sınırsızlıkla kendinizi tanımlıyorsunuz. Bu ay da benzer bir durum olacak. Yeni fikirlerle yeni adımlar atacaksınız fakat bu adımların maddi dönüşlerini hemen beklemeyin. Bunun için biraz sabretmeniz gerekecek. Uzun vadede başarılı olmak için sabretmek ve işlerinizi özenle yapmak önemlidir.
Başarı çok yakın, biraz sabretmelisiniz.
Bazı hukuki konular bu ay gündeminize gelebilir. Bu konular istediğiniz gibi sonuçlanmadığı için üzülebilirsiniz. Bazı şeyler ne yapsanız da değişmez, bu yüzden değiştiremeyeceğiniz şeyler için kendinizi üzmeyin.
Bekar kovaları ilginç ilişkiler bulabilir. İlk zamanlar ilginizi çekecek bu kişi daha sonra canınızı sıkan bir takım şeyler yapabilir. Sizi yıpratmaya başladığında ilişkinizi bitirebilirsiniz. Sonrasında hep yıpranacaksınız.
Evli kovalar dikkatli olmalı. Kendilerini ispatlamak ya da tatmin etmek için evlilik dışı ilişkilere açık olabilirler. Bu tarz ilişkiler sizi hem maddi hem de manevi olarak üzecek. Ben üstünlüğü yüzünden kendinizi daha değerli görüyor, eşinizi önemsemiyorsunuz. Aldatmak gibi anlık heyecanlara kapılırsanız sonun da o kadar çok üzüleceksiniz ki..
Ruhunuzu dinlendirmeye ve kendinizle barışmaya ihtiyacınız var. Yoga, yüzmek ya da bisiklet kullanmak size iyi gelecek. Sağlık sorunu olmayanlar bazı sporlara başlayabilir. Sağlık sıkıntısı olan kovalar bu ay şifa bulacaklar. Özelikle dostlarınız sayesinde sağlıkla ilgili sorunlarınızdan kurtulacaksınız.
Kova burcu 2020 Temmuz ayı kariyer yorumu
Çalışmalarınızı disiplinle yapmaya devam ettiğiniz için bulunduğunuz pozisyonun üstlerine çıkmanız olası. İş yerinizde kimseye fikirlerinizi ve çalışma düzeninizi anlatmadan çalışmaya devam edin. Bunu yapmak zorundasınız çünkü başarılı olmanızı istemeyenler bir şekilde sizi yıpratmak istiyor. İyi niyetinizi bir köşeye bırakın ve akıllıca düşünün. Gerçeğin peşinden gidin.
Temmuzun ilk 10 günü finansal konularda sıkıntıya girebilirsiniz. Yatırım yapmak istiyorsanız biraz beklemelisiniz. Bu ay alışılmadık işler ve ilişkiler karşınıza çıkabilir.
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