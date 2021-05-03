Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Kovan filmi, 43. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde gösterime girdi

Kovan filmi, 43. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde gösterime girdi

Seray Üstün Seray Üstün
03.05.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meryem Uzerli’nin başrolünü üstlendiği Kovan filmi, 43. Uluslararası Moskova Film Festivali'nde gösterildi. Filmin senaristliğini ve yönetmenliğini üstlenen Eylem Kaftan, Kovan filminin Rusya macerasını anlattı.

Yönetmen Eylem Kaftan, Doğu Karadeniz’de gerçek bir hikayeye dayanan ve insanın doğadan kopuşunu anlatan Kovan filmiyle Rus seyircisinin karşısına çıktı. Senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı Kovan filminin 43. Uluslararası Moskova Film Festivali'ndeki gösterimi için Rusya’nın başketi Moskova’ya giden festivali ve Rus kültürünü değerlendirdi.

43’ncü kez düzenlenen Moskova Film Festivali’ne özel gösterimle katılmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Kaftan, filminin başrolündeki Meryem Uzerli ile Moskova’da büyük coşkuyla karşılandıklarını belirtti. Kaftan, "Uzun bir süre sonra gerçek izleyiciyle sinema salonunda buluşabilmek, izleyicilerin coşkusunu ve enerjisini hissedebilmek çok mutluluk verici" diye konuştu.

“KOVAN FİLMİ İNSANLARI DOĞAYA DAVET EDİYOR”

kovan

Yaklaşık 20 yıl belgesel filmler üzerinde çalıştığını dile getiren Kaftan, "Kovan" filminin ilk uzun metrajlı filmi olduğunu söyledi. Filmin 25 Mart'ta yaklaşık 200 ülkede gösterime girdiği bilgisini paylaşan Kaftan, filmin Doğu Karadeniz'de çekildiğini aktardı.

Kaftan, "Doğu Karadeniz coğrafyası, doğası, tabiatı, bu bölgedeki arıcılar ve onların vahşi hayatla karşılaşmaları beni çok etkiledi. Bu, sinematik olarak çok imkan sunuyordu" dedi.

Kovan filminin insanları doğaya davet ettiğini belirten Kaftan, filmin senaryosunun gerçek bir hikayeye dayandığını anlatarak, "Karadeniz bölgesinde karşılaştığım bir arıcı kadının hikayelerinden etkilendim. Kendi kişisel hayatımdan da bir şeyler katarak, Kovan'ı kaleme aldım" ifadelerini kullandı.

MODERN ÇAĞDAKİ SORUNLARI ORTAYA KOYUYOR

Filmin modern çağdaki sorunları ortaya koyduğunu dile getiren Kaftan, “Modern insan, kendi özünden ve doğadan koptu. Biz aslında doğanın bir parçasıyız. Ancak doğadan bağımsız varlıklar gibi davranıyoruz. Pek çok sorunumuz ve mutsuzluğumuzun kaynağı doğadan kopuk olmamızdır. Dünya nüfusunun büyük bir kısmının toprağı ve kırsal bölgeleri terk edip şehirlerde yaşaması, çok büyük bir dengesizlik yaratıyor. İnsanlar şehirlere yığılmış durumda. Bu beraberinde birçok problemi de getiriyor. Bir gıda kriziyle de karşı karşıya kalabiliriz. Şehirlere göçün pek çok negatif sonucu var” dedi.

TRT'nin ortak yapımcısı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca desteklenen filmin çekimi sırasında bazı zorluklarla karşılaştıklarını vurgulayan Kaftan, "Arılara mümkün mertebe saygı göstermeye çalıştık. Çok sessiz ve sakin kalarak, arıların titreşimi ve frekansında kalmaya çalıştık. Fakat ara ara gürültü çıkardığımız için arılar sinirlenerek, bizleri soktu" diye konuştu.

"KÜLTÜR VE SANAT HALKLARI BİRLEŞTİRİYOR"

Anne tarafından Kafkasya kökenli olduğu için Rus sineması, edebiyatı, sanatı ve kültürünün kendisine yabancı olmadığını belirten Kaftan, Rus yapımcılarla çalışmak istediğini ifade etti.

Kültür ve sanatın halkları birleştirdiğini vurgulayan Kaftan, "Sanat, insanları en hızlı ve duygusal şekilde bir araya getiren araçtır. Sanat sayesinde gönül birliği oluşturuyoruz. Bütün siyasetin ötesinde son derece insani ve duygusal bir bağ oluşuyor. Bu bağa vesile olmak benim için çok büyük bir mutluluktur" dedi.

Kaftan, "Rus ve Türk halklarının dostluk bilincini en güçlü şekilde kültür ve sanat üzerinden yaşatabiliriz" ifadelerini kullandı.

(AA)

Demon Slayer, gişede Mortal Kombat’ı geçti, yeni rekortmen olmaya hak kazandıDemon Slayer, gişede Mortal Kombat’ı geçti, yeni rekortmen olmaya hak kazandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'da bir kişiye, 'yanlışlıkla' 5 doz aşı vurulduAlmanya'da bir kişiye, 'yanlışlıkla' 5 doz aşı vuruldu
Gelinim Mutfakta'ya yeni yarışmacı!Gelinim Mutfakta'ya yeni yarışmacı!
Türkiye'nin Norveç Fiyortları!Türkiye'nin Norveç Fiyortları!
Anahtar Kelimeler:
Meryem Uzerli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Osmanlı’da uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Osmanlı’da uygulanan korkunç işkence yöntemleri

Efsane buraya kadarmış! Mortal Kombat’ı solladı

Efsane buraya kadarmış! Mortal Kombat’ı solladı

Öyle şeyler icat ettiler ki! Dünyayı sarsan dahi çocuklar

Öyle şeyler icat ettiler ki! Dünyayı sarsan dahi çocuklar

Bu kayaları görenler fotoğraf çekmeden duramıyor

Bu kayaları görenler fotoğraf çekmeden duramıyor

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Rekor III. Murat’ta! En çok çocuğu olan Osmanlı padişahları

Rekor III. Murat’ta! En çok çocuğu olan Osmanlı padişahları

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Mantık sorusu! Resimde kaç karpuz görüyorsunuz?

Mantık sorusu! Resimde kaç karpuz görüyorsunuz?

İç çamaşırını sadece erkekler kullanıyormuş

İç çamaşırını sadece erkekler kullanıyormuş

Bu Çin gelenekleri, başka bir dünyadan hissettiriyor

Bu Çin gelenekleri, başka bir dünyadan hissettiriyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.