Demon Slayer, gişede Mortal Kombat’ı geçti, yeni rekortmen olmaya hak kazandı

Hafta sonu Mortal Kombat ve Demon Slayer The Movie: Mugen Train’in gişe yarışına sahne oldu. Büyük bir ses getirerek vizyona girdiği anda gişe rekortmeni olmayı başaran Mortal Kombat, Amerika Birleşik Devletleri’nde 23 milyon dolar kazandı. Vizyona yeni girmesine rağmen Demon Slayer, Mortal Kombat’ı 21 milyonla takip etti. Yeni haftayla birlikte dengeler alt üst oldu.

Godzilla Vs. Kong’un ardından sinema sektörüne hareketlilik getirmeyi başaran Mortal Kombat, ünvanını kaybetti. Haruo Sotozaki'nin imzasını attığı anime film Demon Slayer: Mugen Train, Mortal Kombat’ı tahtından etti. İlk haftasında Deman Slayer gişede ikinci olsa da 6.4 milyon dolar elde ederek birinciliği kazandı. Mortal Kombat ise 6.2 milyon dolar kazandı.

Demon Slayer The Movie: Mugen Train, Amerika’da en yüksek gelir elde eden üçüncü anime filmi oldu. İki haftada toplam 34.1 milyon dolara ulaştı.



