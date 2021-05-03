Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Demon Slayer, gişede Mortal Kombat’ı geçti, yeni rekortmen olmaya hak kazandı

Demon Slayer, gişede Mortal Kombat’ı geçti, yeni rekortmen olmaya hak kazandı

Seray Üstün Seray Üstün
03.05.2021 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisinde durgun geçen sinema sektörü uzun zaman sonra gişe rekabetine ev sahipliği yaptı. Demon Slayer ve Mortal Kombat’ın yarışı izleyicilerini de heyecanlandırdı.

Demon Slayer, gişede Mortal Kombat’ı geçti, yeni rekortmen olmaya hak kazandı

Hafta sonu Mortal Kombat ve Demon Slayer The Movie: Mugen Train’in gişe yarışına sahne oldu. Büyük bir ses getirerek vizyona girdiği anda gişe rekortmeni olmayı başaran Mortal Kombat, Amerika Birleşik Devletleri’nde 23 milyon dolar kazandı. Vizyona yeni girmesine rağmen Demon Slayer, Mortal Kombat’ı 21 milyonla takip etti. Yeni haftayla birlikte dengeler alt üst oldu.

Godzilla Vs. Kong’un ardından sinema sektörüne hareketlilik getirmeyi başaran Mortal Kombat, ünvanını kaybetti. Haruo Sotozaki'nin imzasını attığı anime film Demon Slayer: Mugen Train, Mortal Kombat’ı tahtından etti. İlk haftasında Deman Slayer gişede ikinci olsa da 6.4 milyon dolar elde ederek birinciliği kazandı. Mortal Kombat ise 6.2 milyon dolar kazandı.

Demon Slayer The Movie: Mugen Train, Amerika’da en yüksek gelir elde eden üçüncü anime filmi oldu. İki haftada toplam 34.1 milyon dolara ulaştı.

Mortal Kombat filmi gişe rekoru kırdıMortal Kombat filmi gişe rekoru kırdı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Aile Arasında filminin oyuncuları kimdir? Aile Arasında filminin oyuncuları kimdir?
Ekranınızı gören birinin olmadığına emin olunEkranınızı gören birinin olmadığına emin olun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Açamadığı zincir ve kilit yoktu! Çağın en büyük sihirbazı

Açamadığı zincir ve kilit yoktu! Çağın en büyük sihirbazı

Japon öğrenciler neden okula girerken ayakkabılarını çıkartıyor?

Japon öğrenciler neden okula girerken ayakkabılarını çıkartıyor?

Bu kayaları görenler fotoğraf çekmeden duramıyor

Bu kayaları görenler fotoğraf çekmeden duramıyor

Türkiye’de böylesini hiç görmediniz

Türkiye’de böylesini hiç görmediniz

İlginizi Çekebilir

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Aragorn değil Wolverine olacaktı

Rekor III. Murat’ta! En çok çocuğu olan Osmanlı padişahları

Rekor III. Murat’ta! En çok çocuğu olan Osmanlı padişahları

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İç çamaşırını sadece erkekler kullanıyormuş

İç çamaşırını sadece erkekler kullanıyormuş

Bu Çin gelenekleri, başka bir dünyadan hissettiriyor

Bu Çin gelenekleri, başka bir dünyadan hissettiriyor

Mezarını korumak için tuzaklarla dolu piramit yaptırdı

Mezarını korumak için tuzaklarla dolu piramit yaptırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.