KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Ayağa bile kalkamıyordum"

"Hastalığı yemek davetinde kaptım. Eskişehir'e geldiğimde rahatsızlandım. Hasta oluncaya kadar hiçbir rahatsızlığım yoktu. Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavim başladı. Bu süreçte çok zorluklar yaşadım. Yoğun bakım servisinde tedavi görürken kıpırdadığım zaman kablolar ayaklarıma dolanıyordu. Ayağa bile kalkamıyordum. Nefes alıyordum ama şimdiki nefes gibi değildi. 10 gün yemek yiyemedim. Hastalığı geçirdikten sonra adeta cennette yaşıyor gibiyim. İkinci hayatım cennet hayatı gibi."

Şanlıurfa'dan Eskişehir 'e gelmek için yola çıktığında bir yemek daveti için Yozgat'ta konakladığını belirten Bilgiç, şöyle devam etti:

AA muhabirine yaşadıklarını anlatan 83 yaşındaki Bilgiç, kronik rahatsızlığının bulunmamasına rağmen rahatsızlığı döneminde çok zor zamanlar geçirdiğini belirtti.

Bilgiç, hastalanmadan önce Şanlıurfa'da maskesiz asla sokağa çıkmadığını, sosyal mesafeye de her zaman dikkat ettiğini söyledi.

Televizyonda, maskesiz dolaşanları ve sosyal mesafe kuralına uymayanları gördüğünde üzüldüğünü dile getiren Bilgiç, "6 çocuğum, 9 torunum var. Tedavi sürecimde torunlarımı çok özledim. Burnumda tütüyorlar. İnsanlar sevdiklerini özlemek istemiyorsa maske takmaya ve sosyal mesafeye dikkat etsin." dedi.

Maskeyle gezmenin, yoğun bakımda tedavi görmekten daha kolay olduğunu ifade eden Bilgiç, yoğun bakımda yaşamamak için maske takmaya ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Bilgiç, tedavi sürecinde kendisinden ilgilerini eksik etmeyen sağlık personeline teşekkür etti.

- "Yoğun bakım hiç sevimli bir ortam değil"

Yunus Emre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Mustafa Karagülle ise Ahmet Bilgiç'in ateş ve öksürük şikayetiyle Kovid-19 Acil Servisine geldiğini, testin pozitif çıkmasıyla tedavi sürecinin başladığını aktardı.

Bilgiç'in hastaneye geldiğinde akciğerlerinin çok kötü durumda olduğu, solunum sıkıntısı da bulunduğu bilgisini veren Karagülle, şöyle konuştu: