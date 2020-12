Kovid-19 hastalarına umut olmak için yeni bağışçılar aranıyor

GAZİANTEP (AA) - MEHMET AKİF PARLAK - Gaziantep'te, teknik ve fiziki imkanlarını yüzde 300 arttırarak daha fazla hastaya şifa olmayı amaçlayan Türk Kızılay Atatürk Doğu Akdeniz Bölge Kan Merkezi, immün plazma bağışçılarını bekliyor.

Türk Kızılay Gaziantep Şube Başkanı Prof. Dr. Nihat Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kilis, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın da kendilerine bağlı olduğunu, bu illere de immün plazma gönderdiklerini söyledi.

Şehitkamil Belediyesine ait taziye evi olarak kullanılan sosyal tesisin, immün plazma bağışı çalışmalarında kullanılmaya başlandığını hatırlatan Yıldırım, amaçlarının daha fazla bağışçıyı ağırlamak olduğunu söyledi.

Türkiye'deki ilk bağışçıları kabul eden merkezlerden birisi olduklarını anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"İlk başlarda birkaç cihazla başladık. Artan talebi karşılamak için cihaz sayılarımızı her ay arttırıyoruz. Şu an kapasitemiz tüm ihtiyaca cevap verecek seviyede ancak en büyük sıkıntımız bağışçı bulunmaması. Her türlü imkanımız var. Yeter ki vatandaşımız gönüllü olsun. Her türlü kapasitemizi yüzde 300 arttırmamıza rağmen bağışçı sayımız istediğimiz oranda artmıyor. Kapasitemizin ancak yüzde 50'sini kullanabiliyoruz çünkü bağışçı gelmiyor. İnsanlar gönüllü olur ve kapasite kullanımımızı yüzde 100 yaparsak taleplerin tamamını karşılarız. Bazı insanlar bağış yapmakta çekiniyor çünkü hijyen koşullarını düşünüyor ama bizim merkezimizde her türlü hijyen ve sağlık kuralları, çok titizlikle işleniyor ve uygulanıyor. Tüm cihazlarımız sterildir. Bağışçılarımız bu konuda rahat olsunlar. Bizler 5 ile bakıyoruz ve onlara plazma gönderiyoruz ama bağışçılarımızın büyük oranda Gaziantep'te."