Kovid-19 ile mücadelede kök hücre tedavisi umut veriyor

DİYARBAKIR (AA) - ÖMER YASİN ERGİN - Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin, "Pandemi sürecinin başından itibaren plazma tedavisi veren ilk merkezlerden birisiyiz. Kısa zaman önce kök hücre tedavisi de yapmaya başladık. Kök hücre tedavisi umut veriyor." dedi.

Prof. Dr. Gül, AA muhabirine, mart ayının ikinci haftasından itibaren üniversite yerleşkesinde bulunan 4 hastaneden Kardiyoloji Hastanesi binasını pandemi hastanesi olarak hazırladıklarını söyledi.

Pandemi konusunda hizmet verecek doktor, hemşire ve yardımcı sağlık personeli olmak üzere sağlık elemanları için iki konukevini tahsis ettiklerini belirten Gül, şehir merkezinden ve ilçelerden gelen pandemi hastalarına ciddi hizmetler verdiklerini aktardı.

Gül, şu ana kadar pandemi hastanesine 17 bin 815 hastanın başvurduğunu, 3 bin 600 hastanın testinin pozitif çıktığını, 1600'ünün hastanede tedavi gördüğünü ifade ederek, "Bugüne kadar 17 bin hastaya PCR testi yapıldı, 222 hasta yoğun bakımda tedavi edildi. Ölüm oranımız ise 1,2'dir. Bu çok başarılı bir sonuçtur. Sürecin başından itibaren pandemi hastanesi olmanın yanı sıra test merkezi olarak da hizmet vermeye başladık. Üniversitede rektör yardımcılarımızdan birinin başkanlığında pandemi komisyonumuz var. Aynı zamanda hastanede 'Pandemi Bilim Komisyonu' var." diye konuştu.