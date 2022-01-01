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'Kovid-19 savaşçıları' yeni yıla görevleri başında girdi

01.01.2022 00:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin'de Kovid-19 ile mücadele sürecinde cansiparane görev yapan sağlık ekipleri, yeni yılı çalışarak karşıladı

MARDİN (AA) - Mardin'de Kovid-19 hastalarının hayata tutunması için fedakarca mücadele eden sağlık çalışanları, yeni yıla solunum cihazına bağlı hastalarının nefes alabilmesi için çalışarak girdi.

Kızıltepe Devlet Hastanesinde Kovid-19'lu hastaların tedavi edildiği yoğun bakım ünitesinde ve servisinde çalışan sağlık personeli, hastaların durumunu titizlikle takip ediyor.

Yeni yıla da salgına karşı nöbette giren sağlık çalışanları, ailelerinin yeni yılını telefonla arayarak kutladı.

Sağlık çalışanlarının yeni yıldan beklentisi ise herkesin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması oldu.

İlçe Sağlık Müdür Mehmet Salih Tekin, AA muhabirine, 2021 yılında salgınla çok etkin bir mücadele yürüttüklerini söyledi.

Aynı mücadeleyi yeni yılda da sürdüreceklerini vurgulayan Tekin, "İnşallah pandeminin biteceği günler göreceğiz. Emek veren tüm sağlık çalışanlarımızı canı gönülden onları kutluyorum. Gece gündüz demeden biz sağlık çalışanları olarak halkımızın hizmetindeyiz. Mücadelemiz pandemi bitene kadar devam edecektir." ifadelerini kullandı.

- "Kesintisiz şekilde sağlık hizmetini yürütmekteyiz"

Kovid-19 servisinde görevli nöbetçi Şef Doktor Hacı Eraslan da salgınla iki yılda yapılan etkin mücadeleyle önemli sonuçlar alındığı söyledi.

Eraslan, konuştu:

"Allah devletimize milletimize zeval vermesin. Her türlü ekipman, malzeme ve personelle yanımızdaydı devletimiz. İlaçlarımızı gönderdi, aşılarımızı gönderdi ve vaka sayıları iyice azaldı. Şu an Omicron denilen bir varyant mevcut. Bu diğer varyantlara göre çok daha bulaşıcı şiddeti biraz daha düşük ama kolay bulaşması nedeniyle halkımızın dikkatli olmasını istiyoruz. Maske, mesafe ve özelikle el hijyenine dikkat etsinler. Aşısını yaptırmayanlar mutlaka aşısını yaptırsın. Herkesi aşı olamaya davet ediyorum. Pandemi böyle en kısa zamanda ve en hafif şekilde atlatarak sağlıklı günlerimize kavuşmayı diliyorum. Biz yeni yılda da görevimizin başındayız. Bir fiil kesintisiz bir şekilde sağlık hizmetini yürütmekteyiz. Elimizden ne geliyorsa halkımızın sağlığı için en güzelini vermeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki yılda tüm halkımıza mutluluk, umu, neşe, bereket ve en önemlisi de sağlık getirir."

- "Buruk oluyor ama değer"

Kovid-19 Acil Servisinde görevli Pratisyen Doktor Nurşah Coşkun da salgınla etkin mücadelenin sonuçlarını almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Çok yorucu bir yılı geride bıraktıklarını, sağlık çalışanlarının çabaları, halkın gösterdiği hassasiyetle vaka sayılarının düştüğünün işaret eden Coşkun, "Yeni yıla gireceğimiz ilk saatlerde de bunun daha da azalmasını umuyorum. Tedbiri elden bırakmayalım." dedi

Yeni yılda ailesinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşadığını kaydeden Coşkun, "İnsanda burukluk oluyor ama değer diye düşünüyorum, inşallah bir daha ki yılda yanlarında olurum. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Hepimiz için, toplumuz için, kendileri için yani sevdiklerimiz için tedbiri elden bırakmayalım. Dikkat edelim, vaka sayısındaki azalma bizleri aldatmasın. Daha iyi olacaktır inşallah." diye konuştu.

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