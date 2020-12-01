Kovid-19 tedavisi gören Muhittin Böcek'ten sağlık durumuna ilişkin açıklama:

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Kısa bir fizik tedavi sonrasında, en kısa sürede aşık olduğum Antalya'ma ve canımdan çok sevdiğim Antalyalılara hizmet için görevimin başına döneceğim günü sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisi süren Başkan Böcek'in açıklamalarının yer aldığı video paylaşıldı.

Hemşehrilerini hayatının en özel ve en anlamlı "merhabasıyla" selamladığını dile getiren Böcek, "Öncelikle sağlığımın iyi olduğunu, kendimi çok iyi hissettiğimi belirtmek istiyorum. Dualarınızla desteklerinizle zor günleri geride bırakmayı başardım." ifadelerini kullandı.

Hastanede kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Böcek, şöyle devam etti:

"Hastanede ziyaretime gelerek beni yalnız bırakmayan Genel Başkanım Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, bu zorlu süreci atlatmama katkı koyan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya, ata dostumuz Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'na, süreci yakından takip edip, sürekli bilgi alan İYİ Parti Genel Başkanım Sayın Meral Akşener'e, Türkiye'nin dört bir yanından arayıp soran, moral veren tüm milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, dostlarımız, ailem, çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim."