Kovid-19 vaka sayıları artan Kırıkkale'de Valilik vatandaşlara aşı uyarısında bulundu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısında 11-17 Eylül'de en çok artan iller arasında yer alan Kırıkkale'de, vatandaşlara kurallara uyulması ve aşı olunması çağrısında bulunuldu.

Kırıkkale Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, haftalık vaka sayılarında kentte çok ciddi bir artış yaşandığı aktarıldı.

Her 100 bin kişide görülen vaka sayısının 433,08'e çıktığı belirtilen açıklamada, "Kovid-19 birçok sevdiğimizi ve yakınımızı bizlerden ayırdı. Maalesef ayırmaya da devam ediyor. Tedbirleri uygulamada gevşeme gösterirsek, kaybeden yine biz oluruz. Sağlık hepimiz için. Lütfen, kendimizi ve çevremizi bu noktada koruyalım. Sosyal ortamlarda çok dikkatli olalım, maskemizi kullanalım ve aşılarımızı mutlaka yaptıralım." ifadesine yer verildi.

