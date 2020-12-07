YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Kovid-19'dan vefat eden Payas İlçe Emniyet Müdürünün cenazesi Mersin'e uğurlandı

Kovid-19'dan vefat eden Payas İlçe Emniyet Müdürünün cenazesi Mersin'e uğurlandı

HATAY HABERLERİ  | 07.12.2020 12:52 | Son Güncelleme

Kovid-19'dan vefat eden Payas İlçe Emniyet Müdürünün cenazesi Mersin'e uğurlandı

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ'ın cenazesi memleketi Mersin'e gönderildi.

Solunum sıkıntısı nedeniyle İskenderun'da özel bir hastaneye kaldırılan Payas İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Bağ (59), burada yoğun bakım servisine alındı.

Bağ, bir haftadır tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ailesi tarafından hastane morgundan alınan Bağ'ın cenazesi, Payas Kaymakamlığı önünde mesai arkadaşları tarafından helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere memleketi Mersin'e uğurlandı.

Törene Kaymakam Polat Kara, Belediye Başkanı Bekir Altan, İl Emniyet Müdür vekili Hayri Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Üngör, kaymakamlık personelleri ve mesai arkadaşları katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...' Merve Özbey'den yürek sızlatan açıklama! 'Babam...'
Hatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördüHatay'da mobilya imalathanesinde yangın! 5 iş yeri zarar gördü

Hatay Namaz Vakitleri 7 Aralık Pazartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:26
Öğle
12:32
İkindi
15:06
Akşam
17:27
Yatsı
18:47

Hatay Nöbetçi Eczaneler 7 Aralık Pazartesi

Can Eczanesi
Antakya
Çınar Eczanesi
Antakya
Gonca Eczanesi
Antakya
Özlem Eczanesi
Antakya
Arzu Eczanesi
Iskenderun
Can Eczanesi
Iskenderun
Çağla Eczanesi
Iskenderun
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.