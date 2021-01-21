Köy çocuklarına ısıtan yardım

Hayırsever iş adamı ESKA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Eren Şar, ihtiyaçlı dar gelirli bin 400 öğrenciye kışlık mont ve ayakkabı yardımında bulundu.

Mahalle muhtarlarının öğrencilere kışlık giyim yardımı talepleri üzerine hayırsever iş adamı ESKA Yönetim Kurulu Başkanı Eren Ömer Şar, dar gelirli bin 400 öğrenciye kışlık mont ve ayakkabı desteğinde bulundu. İşadamı Şar, “Kars, Erzincan, Ağrı’da ilk öğretimde eğitim gören ihtiyaçlı Bin 400 öğrenciye kışlık mont ve ayakkabı yardımı yaptık. Her yıl eğitim öğretim yılında yardımlarımızı ulaştırıyoruz. Pandemi döneminde mahalle muhtarlarımızın ihtiyaçlı aileleri adres tespitli olarak yapılan eğitim yardımının yanında, biz yine sosyal sorumluluk bilinciyle kışlık mont ve ayakkabı talebi üzerine Bin 400 öğrencimize dağıtılmak üzere giyim malzemesi kışlık ayakkabı, mont ve berelerini adrese teslim olarak gönderdik. Bu kış mevsiminde geleceğimizin nesilleri çocuklarımıza, evlatlarımıza bir nebzede olsun sıcak yuvalarına mutluluk kattık. Öğrencilerimize sağlıklı, başarılı eğitim geçirmelerini temenni ediyorum.” diye konuştu.

