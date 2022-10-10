Köy evinde çektiği yemek videoları ile ünlenmişti! Şarkı çıkaran Taha Duymaz'ı yerden yere vurdular

Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde çektiği yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, son olarak yaptırdığı estetiklerle adından söz ettirmişti.

Şimdilerde yeni çıkardığı şarkı ile adından söz ettiren Taha Duymaz, bu kez hayranlarının tepkisini çekti.

'Koz' isimli şarkı çıkaran Duymaz'a gelen yorumlar arasında 'Zamanında Ajdar'a büyük haksızlık etmişiz' yorumu dikkat çekti.

İşte Taha Duymaz'a gelen yorumlardan bazıları...

KOZ ŞARKISININ SÖZLERİ

Dağıttık etraf toz

Düşmanıma vermem koz

Assınlar duvarlara poster

Ben veriyorum mobeseye poz

Buyur ilacın bende

Baktın da tanımadın sen herhâlde

Aklımda geçen her şeyin anlık

Farkında olurum ama yandık

Gidersen git tıpış tıpış

Yakışsa der yakışmamış

İşlenir kalbe nakış nakış

Konuşanlar inan yanılmamış

Hadi hadi sen kendini yak

Sonu neresi bilmem beni sal

Cevabım bellidir alnım ak

Seslenirseniz duymam bak

Dağıttık etraf toz

Düşmanıma vermem koz

Assınlar duvarlara poster

Ben veriyorum mobeseye poz

Dilim dilim doğradım

Yemek gibi sizi tuzladım

Zorunuza gider her adım

Attığım hedefi yoklarım

Görüntü var ses yok

İçi boş dışı kir çok

Atılır kalplere ok

Yaydan çıkar bi kere af yok

Hadi hadi sen kendini yak

Sonu neresi bilmem beni sal

Cevabım bellidir alnım ak

Seslenirseniz duymam bak

Dağıttık etraf toz

Düşmanıma vermem koz

Assınlar duvarlara poster

Ben veriyorum mobeseye poz



