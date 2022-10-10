Köy evinde çektiği yemek videoları ile ünlenmişti! Şarkı çıkaran Taha Duymaz'ı yerden yere vurdular

Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde çektiği yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, son olarak yaptırdığı estetiklerle adından söz ettirmişti.
Şimdilerde yeni çıkardığı şarkı ile adından söz ettiren Taha Duymaz, bu kez hayranlarının tepkisini çekti.
'Koz' isimli şarkı çıkaran Duymaz'a gelen yorumlar arasında 'Zamanında Ajdar'a büyük haksızlık etmişiz' yorumu dikkat çekti.
Dağıttık etraf toz
Düşmanıma vermem koz
Assınlar duvarlara poster
Ben veriyorum mobeseye poz
Buyur ilacın bende
Baktın da tanımadın sen herhâlde
Aklımda geçen her şeyin anlık
Farkında olurum ama yandık
Gidersen git tıpış tıpış
Yakışsa der yakışmamış
İşlenir kalbe nakış nakış
Konuşanlar inan yanılmamış
Hadi hadi sen kendini yak
Sonu neresi bilmem beni sal
Cevabım bellidir alnım ak
Seslenirseniz duymam bak
Dağıttık etraf toz
Düşmanıma vermem koz
Assınlar duvarlara poster
Ben veriyorum mobeseye poz
Dilim dilim doğradım
Yemek gibi sizi tuzladım
Zorunuza gider her adım
Attığım hedefi yoklarım
Görüntü var ses yok
İçi boş dışı kir çok
Atılır kalplere ok
Yaydan çıkar bi kere af yok
Hadi hadi sen kendini yak
Sonu neresi bilmem beni sal
Cevabım bellidir alnım ak
Seslenirseniz duymam bak
Dağıttık etraf toz
Düşmanıma vermem koz
Assınlar duvarlara poster
Ben veriyorum mobeseye poz
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