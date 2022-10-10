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  4. Köy evinde çektiği yemek videoları ile ünlenmişti! Şarkı çıkaran Taha Duymaz'ı yerden yere vurdular

Köy evinde çektiği yemek videoları ile ünlenmişti! Şarkı çıkaran Taha Duymaz'ı yerden yere vurdular

10.10.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaptığı yemek videolarıyla tanınan daha sonra yaptırdığı estetiklerle ve aylık kazancıyla sık sık gündeme gelen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, bu defa çıkardığı yeni şarkısı ile gündemde. 'Koz' isimli şarkısıyla sosyal medyada tepki çeken Duymaz'a gelen yorumlar, şarkıdan daha çok dikkat çekti.

Köy evinde çektiği yemek videoları ile ünlenmişti! Şarkı çıkaran Taha Duymaz'ı yerden yere vurdular

Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde çektiği yemek videolarıyla ünlenen sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, son olarak yaptırdığı estetiklerle adından söz ettirmişti.

Köy evinde çektiği yemek videoları ile ünlenmişti! Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Taha Duymaz şimdi de kulaklarını yaptırdıKöy evinde çektiği yemek videoları ile ünlenmişti! Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Taha Duymaz şimdi de kulaklarını yaptırdı

Şimdilerde yeni çıkardığı şarkı ile adından söz ettiren Taha Duymaz, bu kez hayranlarının tepkisini çekti.

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'Koz' isimli şarkı çıkaran Duymaz'a gelen yorumlar arasında 'Zamanında Ajdar'a büyük haksızlık etmişiz' yorumu dikkat çekti.

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İşte Taha Duymaz'a gelen yorumlardan bazıları...

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KOZ ŞARKISININ SÖZLERİ

Dağıttık etraf toz
Düşmanıma vermem koz
Assınlar duvarlara poster
Ben veriyorum mobeseye poz

Buyur ilacın bende
Baktın da tanımadın sen herhâlde
Aklımda geçen her şeyin anlık
Farkında olurum ama yandık
Gidersen git tıpış tıpış
Yakışsa der yakışmamış
İşlenir kalbe nakış nakış
Konuşanlar inan yanılmamış

Hadi hadi sen kendini yak
Sonu neresi bilmem beni sal
Cevabım bellidir alnım ak
Seslenirseniz duymam bak

Dağıttık etraf toz
Düşmanıma vermem koz
Assınlar duvarlara poster
Ben veriyorum mobeseye poz

Dilim dilim doğradım
Yemek gibi sizi tuzladım
Zorunuza gider her adım
Attığım hedefi yoklarım
Görüntü var ses yok
İçi boş dışı kir çok
Atılır kalplere ok
Yaydan çıkar bi kere af yok

Hadi hadi sen kendini yak
Sonu neresi bilmem beni sal
Cevabım bellidir alnım ak
Seslenirseniz duymam bak

Dağıttık etraf toz
Düşmanıma vermem koz
Assınlar duvarlara poster
Ben veriyorum mobeseye poz


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Taha Duymaz sosyal medya ele
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