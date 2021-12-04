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Köy okullarındaki çocuklar "Benim Hikayem" projesiyle "kamera" ile tanıştı

04.12.2021 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği iş birliğinde başlatılan proje kapsamında, 10 ildeki köy okullarından öğrencilere kamera kullanımı ve senaryo yazım teknikleri eğitimi verildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Haber Kameramanları Derneği iş birliğinde başlatılan "Benim Hikayem" projesi kapsamında verilen eğitimlerle, 10 ildeki köy okullarından öğrenciler, kamera kullanımı ve senaryo yazım tekniklerini öğrenme fırsatı yakaladı.

Türkiye Haber Kameramanları Derneğinden yapılan açıklamada, Bakanlık Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğinde ilki 2017'de hayata geçirilen ve bu yıl devamı gerçekleştirilen projeyle, köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin "vizör"ün büyülü dünyasıyla tanıştırıldığı belirtildi.

Bu yıl Muğla, Aydın, İzmir, Osmaniye, Gaziantep, Elazığ, Ordu, Çorum, Zonguldak ve Sakarya'da bulunan 17 köy okulu ve dezavantajlı okullardan 9-14 yaş aralığındaki öğrencilere "kamera, kurgu ve senaryo yazımı" eğitimleri verildiği kaydedilen açıklamada, Dernek Başkanı ve projenin koordinatörü Aytekin Polatel ile dernek üyesi yönetmen Sinan Demirkaya'nın yaklaşık 10 bin kilometre yol kat ederek bu eğitimleri tamamladığı ifade edildi.

Uygulamalı eğitimlerde kamera ile tanışan öğrencilerin, görsel yönetmenlik ve kurgu operatörlüğünün yanı sıra hayal güçlerini dışarıya yansıtmalarına olanak sağlayacak senaryo yazımı konusunda da bilgilendirildiği aktarılan açıklamada, ayrıca 10 ilden 12 köy okulunda eğitim alan öğrencilerin "Ilgaz Anadolu'nun Sen Yüce Bir Dağısın" şarkısını polis bandosu eşliğinde seslendirdiği anlatıldı.

Projeyle, Türkiye'deki tüm köy okullarında bu eğitim çalışmalarının sürdürülmesinin hedeflendiği bildirildi.

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