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Köyde koku alarmı! Camiden 'dışarı çıkmayın' anonsu yapıldı

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 07.10.2019 14:27 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde, çevrede hissedilen ve kaynağı bilinmeyen koku nedeni ile 50 köylü rahatsızlandı. Mahallede cami hoparlörlerinden yapılan anonslarla kimsenin evden çıkamaması istenirken, kokuya metan gazının neden olduğu belirlendi. Yaşanan olay sonrasında köye giriş ve çıkışlar tamamen yasaklandı.

Kahta ilçesine bağlı Mülk köyünde kaynağı bilinmeyen metan gazından etkilenen vatandaşlar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Köyden sağlık ekipleri tarafından alınarak hastaneye getirilen hastalar, hastanede bulunan Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) alanlarında dezenfekte edildikten sonra hastane içerisine alındı.

Köye giriş ve çıkışlar tamamen yasaklanırken, olay yerine gelen AFAD ekipleri, giydikleri özel kıyafetlerle köyde inceleme yapıyor. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı köy giriş ve çıkışlarında sağlık ekipleri, UMKE ve itfaiye ekipleri hazır bekletiliyor.

(DHA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kahta mülk köyü

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