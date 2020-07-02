Köydeki çocuklar farklı spor branşlarıyla tanışıyor

DİYARBAKIR (AA) - ŞÜKRÜ GÜNDÜZ - Diyarbakır'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, "Köyde kal spor yap" projesi ile köydeki çocukları farklı spor branşıyla tanıştırıyor.

Proje kapsamında köylerdeki çocuklarla bir araya gelen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri ile Yurdum Gençlik ve Spor Kulübü Derneği üyeleri, çocukları spor ile tanıştırmak amacıyla sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralarına uyarak köy köy dolaşıyor.

Dernek üyeleri, 20 köyde 500 çocukla oluşturdukları sahada Voleybol oynadı, çocuklara uzun atlama, gülle atma öğretti ve top, forma, şort ve hediyeler verdi.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Aydın Çetin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın döneminde çocukları sporla buluşturmak için projeyi hayata geçirdiklerini söyleyerek, şunları belirtti:

"Köylerde voleybol sahasını kuruyoruz. Bu konuda Türkiye Voleybol Federasyonu da bize destek oluyor, sağ olsunlar. Atletizm çocuk oyunlarını gerçekleştiriyoruz. Köyün en hızlısını, en güçlüsünü, en uzun atlayanını eğelenceli bir şekilde bulmaya çalışıyoruz. Çocuk atletizm parkurları yapıyoruz. Çocuklar bu tür etkinliklere alışkınlık değiller. Yüreğimizdeki sevgimizi çocuklara hissettirmeye çalışıyoruz. Onlardan da o karşılığı alıyoruz. 40 derece sıcaklıkta birlikte etkinlikler yaparak mutlu olmaya çalışıyoruz."