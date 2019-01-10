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Köylüler yakaladı, kaymakam serbest bıraktırdı

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 10.01.2019 10:18 | Son Güncelleme

Muş'un Varto ilçesinin Yukarı Alagöz köyünde vatandaşlar yiyecek bulmak için köye inen kurdu yakaladılar. Konuyla ilgili haberi alır almaz kurdun yakalandığı bölgeye giden Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, bitkin haldeki kurdu köylülerin elinden aldı.

Vali Kaçmaz, doğaya yeniden bırakılması için Zabıta Amirliği ve veteriner hekimden gereğini yapılmasını istedi. Kurdu ilçe dışına çıkarmak için tedbir amaçlı bayıltan görevliler, kurdu yerleşim bölgesinden uzaklaştırdıktan sonra ayak ve ağzının açılarak serbest bırakıldığını söyledi. İşte detaylar...

Kaymakam öğrenince hemen müdahale etti

Muş’un Varto ilçesinin Yukarı Alagöz köyünde, vatandaşlar yiyecek bulmak için köye kadar inen kurdu yakaladı.
Durumu öğrenen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Kaçmaz, bitkin haldeki kurdun köylülerin elinden alınarak doğaya yeniden bırakılması için Zabıta Amirliği ve veteriner hekimden gereğini yapmalarını istedi.
Köye giden ekip köylülerin yakaladığı bir pikaba koyarak ilçe merkezine getirdi. İplerle sıkıca bağlanan kurt, yapılan tedavisinin ardından ilçe dışına götürülerek doğal yaşama bırakıldı.
Zabıta memuru Orhan Çelik, Kaymakam Kaçmaz'ın talimatıyla harekete geçtiklerini söyledi.
Köye gittiklerinde bağlanan kurdu alarak ilçe merkezine getirip tedavisini yaptırdıklarını belirten Çelik, "Kurdu ilçe dışına çıkardık. Tedbir amaçlı bayılttık. Daha sonra bağlı olan ayak ve ağzını açarak serbest bıraktık" dedi.
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Anahtar Kelimeler:
muş Varto Kürt

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