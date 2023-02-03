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Koyu zıt anlamlısı nedir? Koyu kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

23.01.2023 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşurken ve yazarken anlaşılabilir olmak için kelimeleri doğru ve yerinde kullanmak gerekiyor. Bunun için kullanılacak sözcüklerin anlamlarını ve birbirleriyle olan ilişkilerini bilmek gerekir. Aksi hâlde iletişimde aksaklık ve anlatım bozuklukları doğar. Anlatım bozuklukları da ifadelerimizin yanlış anlaşılmasına ve iletişimde zorluklar yaşanmasına sebep olabilir. Günlük hayatta da sıklıkla kullanılan koyu kelimesinin zıt anlamı nedir?

Koyu zıt anlamlısı nedir? Koyu kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kelimeler yazılı ve sözlü dilde iletişim kurmanın başlıca araçlarından biridir. Kişinin kelime haznesi ne kadar geniş olursa iletişim o kadar verimli olur. Dil ve kelime bilgisine hâkim olmanın birçok yolu bulunur. Bunlardan biri de kelimelerin anlamlarını iyi bir şekilde bilmektir. Koyu kelimesi sıklıkla kullanılan kelimelerden birisidir. Bununla birlikte koyu kelimesinin cümledeki durumlarına göre karşıt anlamları da bulunuyor. Kelimelerin zıt anlamlı karşılığını öğrenmek için ilk olarak o kelimenin asıl anlamını bilmek gerekir. Günlük hayatın pek çok noktasında kullanılan koyu kelimesi, cümlenin içerisinde birden fazla anlamlara sahiptir. Buna göre koyu kelimesinin TDK karşılığı aşağıdaki gibidir:

  • Yoğunluğundan dolayı güç akan
  • Rengi açık olmayan, daha belirgin olan
  • Yazı karakterinin daha belirgin olarak yazılmış biçimi
  • Aşırı düşünce, davranış vb.
  • Derin, hareketli.
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Koyu kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Koyu kelimesi cümle içerisinde birçok anlamla kullanılabilir. Koyu kelimesi hem gerçek hem de mecaz anlamda cümle içerisinde yer alabilir. Türkçede her kelimenin karşılığı bulunmaz ancak genel olarak zarf ve sıfat olan kelimelerin zıt anlamları olabilir. Koyu zıt anlamlısı olan bir kelimedir. Anlam bakımından birbirine karşıt ifadeleri belirten kelimeler zıt anlamlı yani karşıt anlamlı kelimelerdir. Koyunun zıt anlamlısı olan kelimeler:

Çoğunlukla renk açısından daha karanlık ve daha belirgin olan açık karşıtı anlamına gelen koyu kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük suludur. Koyu kelimesinin zıt anlamı olan iki kelime vardır. Yoğunluk bakımından kullanılan koyu kelimesinin zıt anlamı "sulu" kelimesidir. Bunun yanı sıra rengi açık olmayan anlamında kullanılan koyunun zıt anlamlısı da "açık" kelimesidir.

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Koyunun zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Yoğunluk bildiren ve renk bildiren koyu kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcükler ile örnek cümleler kurmak, kelimelerin anlaşılabilmesi için iyi bir yöntemdir. Koyu zıt anlamlısı kelimelerle örnek cümleler:

  • Çorba çok koyu olmuş biraz daha su eklemeliyim.
  • Marketten aldığı sütlere nazaran seyyardan aldığı sulu sütün tadı biraz daha garipti.
  • Açık renkli elbisesi ten rengine hiç uymamıştı.
  • Koyu gözlerine karşı açık sarı saçları çok güzel bir tezatlık oluşturuyordu.
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