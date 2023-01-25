Taze zıt anlamlısı nedir? Tazenin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe zaman içinde değişmiş ve gelişmiş bir dildir. Bazı kelimeler geçmişte çok sık kullanılırken günümüzde daha az biliniyor olabilir. Taze kelimesi günlük konuşmada duymaya alışkın olduğumuz kelimelerden biridir. Farsça olan taze kelimesi dilimizde sıfat olarak kullanılmasının yanı sıra isim olarak da kullanılabilir. Mecaz anlama da sahip olan taze kelimesinin anlamları şu şekildedir:
Dilimizde zıt anlamlılığı genellikle nicelik ve nitelik bildiren kelimelerde görürüz. Bu bağlamda çoğunlukla sıfat ve zarfların zıt anlamlısı olur. Taze kelimesi zıt anlamı olan sıfatlardan birisidir. Tazenin zıt anlamlısı olarak "bayat" kelimesi kullanılsa da tazenin zıt anlamlısı bayat değildir. Türk Dil Kurumuna göre taze zıt anlamlısı:
Taze sözcüğünün zıt anlamı kelimenin kendisi kadar sık karşımıza çıkan kuru kelimesidir. Taze kelimesinin karşıt anlamını ifade eden kuru kelimesi "daha sonra kullanılmak için kurutulmuş" anlamında taze zıt anlamlısıdır. Bu bağlamda tazenin "Kuru olmayan, körpe" anlamı bağlamında kuru kelimesi zıt anlamlıdır.
Taze zıt anlamlısı olan kuru kelimesiyle örnek cümleler kurmak, kelimelerin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Taze kelimesinin zıt anlamı olan kuru kelimesiyle örnek cümleler: