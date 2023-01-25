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Taze zıt anlamlısı nedir? Tazenin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

22.01.2023 23:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede kullanılan kelimeler anlam açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Bazı kelimeler günlük yaşamda çok sık kullanılırken bazı kelimeler ise çok sık kullanılmadığı için kulağa yabancı gelebilir. Taze sözcüğü de çok sık kullanılan kelimelerden biridir. Herhangi bir şeyin durumunu nitelemek için kullanılan bir sıfattır. Mecaz anlamda da kullanılabilen taze kelimesi bazı durumlarda isim görevinde de kullanılabilir. Peki, tazenin zıt anlamlısı nedir?

Taze zıt anlamlısı nedir? Tazenin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe zaman içinde değişmiş ve gelişmiş bir dildir. Bazı kelimeler geçmişte çok sık kullanılırken günümüzde daha az biliniyor olabilir. Taze kelimesi günlük konuşmada duymaya alışkın olduğumuz kelimelerden biridir. Farsça olan taze kelimesi dilimizde sıfat olarak kullanılmasının yanı sıra isim olarak da kullanılabilir. Mecaz anlama da sahip olan taze kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Bozulmamış, bayatlamamış olan
  • Dinç, yıpranmamış
  • Kuru olmayan, körpe
  • Yeni, zamanı geçmemiş
  • Genç kadın
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Taze kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde zıt anlamlılığı genellikle nicelik ve nitelik bildiren kelimelerde görürüz. Bu bağlamda çoğunlukla sıfat ve zarfların zıt anlamlısı olur. Taze kelimesi zıt anlamı olan sıfatlardan birisidir. Tazenin zıt anlamlısı olarak "bayat" kelimesi kullanılsa da tazenin zıt anlamlısı bayat değildir. Türk Dil Kurumuna göre taze zıt anlamlısı:

  • Kuru

Taze sözcüğünün zıt anlamı kelimenin kendisi kadar sık karşımıza çıkan kuru kelimesidir. Taze kelimesinin karşıt anlamını ifade eden kuru kelimesi "daha sonra kullanılmak için kurutulmuş" anlamında taze zıt anlamlısıdır. Bu bağlamda tazenin "Kuru olmayan, körpe" anlamı bağlamında kuru kelimesi zıt anlamlıdır.

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Tazenin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Taze zıt anlamlısı olan kuru kelimesiyle örnek cümleler kurmak, kelimelerin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Taze kelimesinin zıt anlamı olan kuru kelimesiyle örnek cümleler:

  • Kuru yaprakları kolye ve bileklik yapmak için saklıyormuş.
  • Evin önündeki kuru meşeler güzel bir görüntü oluştursa da onları pek sevmezdi.
  • Kuru kiraz saplarıyla kendisine çay yapıp duruyordu.
  • Tazesi varken neden kuru meyve alırsın ki?
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