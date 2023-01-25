Taze zıt anlamlısı nedir? Tazenin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe zaman içinde değişmiş ve gelişmiş bir dildir. Bazı kelimeler geçmişte çok sık kullanılırken günümüzde daha az biliniyor olabilir. Taze kelimesi günlük konuşmada duymaya alışkın olduğumuz kelimelerden biridir. Farsça olan taze kelimesi dilimizde sıfat olarak kullanılmasının yanı sıra isim olarak da kullanılabilir. Mecaz anlama da sahip olan taze kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Bozulmamış, bayatlamamış olan

Dinç, yıpranmamış

Kuru olmayan, körpe

Yeni, zamanı geçmemiş

Genç kadın

Taze kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Dilimizde zıt anlamlılığı genellikle nicelik ve nitelik bildiren kelimelerde görürüz. Bu bağlamda çoğunlukla sıfat ve zarfların zıt anlamlısı olur. Taze kelimesi zıt anlamı olan sıfatlardan birisidir. Tazenin zıt anlamlısı olarak "bayat" kelimesi kullanılsa da tazenin zıt anlamlısı bayat değildir. Türk Dil Kurumuna göre taze zıt anlamlısı:

Kuru

Taze sözcüğünün zıt anlamı kelimenin kendisi kadar sık karşımıza çıkan kuru kelimesidir. Taze kelimesinin karşıt anlamını ifade eden kuru kelimesi "daha sonra kullanılmak için kurutulmuş" anlamında taze zıt anlamlısıdır. Bu bağlamda tazenin "Kuru olmayan, körpe" anlamı bağlamında kuru kelimesi zıt anlamlıdır.

Tazenin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Taze zıt anlamlısı olan kuru kelimesiyle örnek cümleler kurmak, kelimelerin daha iyi anlaşılmasını sağlar. Taze kelimesinin zıt anlamı olan kuru kelimesiyle örnek cümleler: