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Tatlı zıt anlamlısı nedir? Tatlının zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

22.01.2023 23:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tatlı kelimesi günlük yaşamda birden fazla anlamda kullandığımız kelimelerden biridir. Tatlı kelimesi, günlük yaşamda hem gerçek anlamda hem de mecazi anlamda kullanılan sıfatlardan biridir. Tatlı kelimesi ekseriyetle acı ve ekşi olmayan, damak zevkine uygun tatlar için kullanılan bir kelimedir. Sıfat ve zarf gibi farklı görevlerde kullanılabilen tatlı kelimesi mecaz anlamda da kullanılabilir. Peki, tatlı kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Tatlı zıt anlamlısı nedir? Tatlının zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Türkçe oldukça zengin kelime dağarcığına sahiptir. Bazı kelimelerin birden fazla anlamı, eş anlamlısı ve zıt anlamlısı olan kelimeler olabilir. Tatlı kelimesi de Türkçede çok fazla kullanılan ve birden fazla anlamı olan kelimelerden birisidir. Tatlı sözcüğünün kökeni Türkçedir. TDK’ye göre tatlı sözlük anlamı şu şekildedir:

  • Şeker tadında olan
  • Acı olmayan
  • Şekerle veya şekerli şeylerle yapılan yiyecek
  • İnsanı çeken, göze, kulağa hoş gelen
  • Sevimli, hoş
  • Hoşa gidecek bir biçimde
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Tatlı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Türkçede neredeyse her kelimenin eş anlamlısı bulunsa da daha az sözcüğün zıt anlamı bulunur. Bunun nedenlerinden birisi de zıt anlamlıların daha dar bir kapsama ve daha keskin çizgilere sahip olmasıdır. Türkçede genellikle zarf ve sıfatların zıt anlamlıları bulunurken bazı durumlarda isim ve fiillerin de bulunabilir. Tatlı kelimesi de zıt anlamlı kelimeye sahiptir. Tatlının zıt anlamlısı olan kelime:

  • Acı

Acı kelimesi " Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu" anlamı bağlamında tatlı zıt anlamlısı olarak kullanılır. Tatlı kelimesinin zıt anlamı olan acı ve tatlı kelimeleri aynı cümle içerisinde kullanılabildikleri gibi bu iki kelimeyle ikilemeler de kurulabilir.

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Tatlı zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Tatlı kelimesi günlük yaşamda çok sık kullandığımız kelimelerden biridir. Tatlının zıt anlamlısı olan acı sözcüğü de sık kullanılan kelimelerin başında gelir. Tatlı zıt anlamlısı kelime ile örnek cümleler sayesinde kelime anlamlarını çok daha iyi pekiştirebiliriz. Kelimelerin anlamlarını tam olarak anlayabilmek için cümle içi kullanımlarını incelemek gerekir. Acı ve tatlı kelimeleri cümle içinde birlikte de kullanılabilir. Tatlı kelimesinin zıt anlamı ve tatlıyla ilgili örnek cümleler:

  • Bu yiyecek hayatımda aldığım en tatlı lezzetti.
  • Tadı acı olmasaydı olsaydı çocuklara da yedirirdik.
  • Yaptığınız tüm yemekler hep böyle acı mı?
  • Tadı acı gelmiş olacak ki bir lokma aldıktan sonra ivedilikle peçeteye çıkardı.
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