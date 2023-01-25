EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Zıt Anlamlı Kelimeler
  4. Kara zıt anlamlısı nedir? Karanın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Kara zıt anlamlısı nedir? Karanın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

23.01.2023 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazılı ve sözlü dilde kelimeleri doğru ve yerinde kullanmak kullanmak çok önemlidir. Türkçeyi düzgün kullanmak, doğru kelimelerle doğru cümleleri kurmak anlamına gelir. Bir dili konuşurken kullanılan kelimelerin anlamlarını, çağrışımlarını ve zıt anlamlıları bilinmiyorsa bu durum yanlış anlaşılmalara yol açabilir. Zıt anlamlı kelimeler dil bilgisinde çok fazla karıştırılan konuların başında geliyor. Peki, kara kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime nedir?

Kara zıt anlamlısı nedir? Karanın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Karanın zıt anlamlısını bilmeden önce ne anlama geldiğini incelemek gerekiyor. Türk dilini kapsamlı bir şekilde araştıran ve açıklamasını yapan Türk Dil Kurumunun sözlüklerine göre "kara” kelimesinin birden fazla anlamı bulunuyor. Sesteş olan kara kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak
  • En koyu renk, siyah
  • Bu renkte olan
  • Esmer
  • Kötü, uğursuz, sıkıntılı
  • Yüz kızartıcı durum, leke
  • İftira
Teklik zıt anlamlısı nedir? Teklik zıt anlamlısı nedir?

Karanın zıt anlamlısı nedir?

Anlam bakımından karşıt olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Türkçeyi doğru kullanmak, konuşma bozukluklarını önlemek, insanların kendilerini doğru ve anlaşılabilir ifade edebilmeleri için aynı zamanda zıt anlamlı kelimeleri de bilmek gerekiyor. Zıt anlamlılar günlük hayatta kelimelerin doğru kullanımı açısından öğrenilmesi gereken bir konudur. Kelimelerin zıt anlamlı karşılığını öğrenmek için ilk olarak o kelimenin esas anlamını bilmek gerekiyor. Türkçede her kelimenin zıt anlamlı bir karşılığı bulunmuyor. Genelde sıcak-soğuk, küçük-büyük gibi sıfat ifade eden kelimelerin zıt anlamları bulunur. Kara zıt anlamlısı olan kelimelerden birisidir. Kara kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük listesi:

Kara kelimesinin zıt anlamı kelimenin kullanımına göre değişiklik gösterebilir. Bu doğrultuda işaret ettiği anlam da değişir. Örneğin kelime koyu bir renk için kullanılıyorsa kara kelimesinin zıt anlamı olan kelime ak ve beyaz kelimesi olur. Kara kelimesi, deniz olmayan bir toprak yer olan karayı işaret ediyorsa böyle bir durumda kara kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük yoktur.

Dar zıt anlamlısı nedir? Dar zıt anlamlısı nedir?

Karanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kara kelimesinin zıt anlamı olan ak ve beyaz kelimeleriyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Rüyamda ak sakallı bir dede gördüm.
  • Beyaz renkli elbisesi o kadar yakışmıştı ki âdeta bir peri gibiydi.
  • Akla karayı seçtim.
  • Saçlarıma aklar düştü iki ayda.
  • Ak renkli sinesi bir ayna gibi parlıyordu.
Taze zıt anlamlısı nedir? Taze zıt anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EKPSS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı? EKPSS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı?
İri zıt anlamlısı nedir?İri zıt anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
kara zıt anlamlı zıt anlamlı kelimeler zıt anlamlısı ak

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

2023 öğretmen atamasında rehber öğretmen detayı!

2023 öğretmen atamasında rehber öğretmen detayı!

Tavan zıt anlamlısı nedir?

Tavan zıt anlamlısı nedir?

EKPSS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı?

EKPSS 2023 tercih sonuçları açıklandı mı?

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.