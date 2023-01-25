Kara zıt anlamlısı nedir? Karanın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Karanın zıt anlamlısını bilmeden önce ne anlama geldiğini incelemek gerekiyor. Türk dilini kapsamlı bir şekilde araştıran ve açıklamasını yapan Türk Dil Kurumunun sözlüklerine göre "kara” kelimesinin birden fazla anlamı bulunuyor. Sesteş olan kara kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Yeryüzünün denizle örtülü olmayan bölümü, toprak

En koyu renk, siyah

Bu renkte olan

Esmer

Kötü, uğursuz, sıkıntılı

Yüz kızartıcı durum, leke

İftira

Karanın zıt anlamlısı nedir?

Anlam bakımından karşıt olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir. Türkçeyi doğru kullanmak, konuşma bozukluklarını önlemek, insanların kendilerini doğru ve anlaşılabilir ifade edebilmeleri için aynı zamanda zıt anlamlı kelimeleri de bilmek gerekiyor. Zıt anlamlılar günlük hayatta kelimelerin doğru kullanımı açısından öğrenilmesi gereken bir konudur. Kelimelerin zıt anlamlı karşılığını öğrenmek için ilk olarak o kelimenin esas anlamını bilmek gerekiyor. Türkçede her kelimenin zıt anlamlı bir karşılığı bulunmuyor. Genelde sıcak-soğuk, küçük-büyük gibi sıfat ifade eden kelimelerin zıt anlamları bulunur. Kara zıt anlamlısı olan kelimelerden birisidir. Kara kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük listesi:

Ak

Beyaz

Kara kelimesinin zıt anlamı kelimenin kullanımına göre değişiklik gösterebilir. Bu doğrultuda işaret ettiği anlam da değişir. Örneğin kelime koyu bir renk için kullanılıyorsa kara kelimesinin zıt anlamı olan kelime ak ve beyaz kelimesi olur. Kara kelimesi, deniz olmayan bir toprak yer olan karayı işaret ediyorsa böyle bir durumda kara kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük yoktur.

Karanın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Kara kelimesinin zıt anlamı olan ak ve beyaz kelimeleriyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse: