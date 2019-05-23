Kozalak ve kuru dalları işleyip 25 ülkeye ihracat yaptı

Çevirgen bu ürünleri, 25 ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Banaz'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Ramazan Çevirgen, 2018 yılında Tarımsal Kalkınma ve Destekleme Kurumu'ndan aldığı destekle kurduğu 5 bin metrekarelik fabrikada dekoratif süs bitkisi üretimine başladı.

İşletmesinde 25 kişiyi istihdam eden Çevirgen, ürettiği dekoratif süs bitkilerini Almanya, Hollanda, Fransa başta olmak üzere 25 ülkeye ihraç ediyor.