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KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları sonrası kadro ve pozisyonlara atama nasıl olacak?

20.07.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2022/1 tercih ve yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte açıklandı. KPSS tercih sonuçlarına göre kadro ve pozisyonlarına yerleştirilen adaylar, kadro ve pozisyonlara atamaların nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları sonrası kadro ve pozisyonlara atama nasıl olacak?

KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları sonrası kadro ve pozisyonlara atama nasıl olacak?

KPSS tercih sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte, 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde tercihlerini gerçekleştiren adaylar, ÖSYM sorgulama sayfası üzerinden yerleştirme sonuçlarını öğrenmeye başladı. KPSS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kadro ve pozisyonlara atamaların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Peki, KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçları sonrası kadro ve pozisyonlara atama nasıl olacak?

KPSS 2022/1 KADRO VE POZİSYONLARA ATAMA NASIL YAPILACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan KPSS 2022/1 yerleştirme sonuçlarının ardından, yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

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KPSS 2022/1 TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA

30 Haziran-7 Temmuz arasında KPSS 2022/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonları tercihlerinin ardından sonuçlar büyük bir merakla bekleniyordu. ÖSYM tarafından yapılan duyuruyla birlikte KPSS tercih sonuçları açıklandı.

KPSS tercihlerinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebilecek.

KPSS 2022/1 TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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