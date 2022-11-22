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KPSS 2022/10 yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS 10 sonuçları nasıl öğrenilir?

22.11.2022 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KPSS 2022/10 yerleştirme sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapıldı. ÖSYM'den yapılan açıklamada Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi. Peki, KPSS 10 sonuçları nasıl öğrenilir? İşte KPSS 2022/10 yerleştirme sonuç sorgulama ekranı...

KPSS 2022/10 yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS 10 sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS 2022/10 yerleştirme sonuçları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Peki, KPSS 10 sonuçları nasıl öğrenilir? İşte KPSS 2022/10 yerleştirme sonuçları ile ilgili detaylar...

KPSS 2022/10 YERLEŞTİRME SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

KPSS-2022/10 yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları sınava giren adaylar için erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11 – 17 Kasım 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/10 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır."

KPSS 2022/10 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS 2022/10 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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