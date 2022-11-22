KPSS 2022/10 yerleştirme sonuçları açıklandı! KPSS 10 sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS 2022/10 yerleştirme sonuçları ile ilgili beklenen açıklama geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Peki, KPSS 10 sonuçları nasıl öğrenilir? İşte KPSS 2022/10 yerleştirme sonuçları ile ilgili detaylar...

KPSS 2022/10 YERLEŞTİRME SONUÇLARI ERİŞİME AÇILDI

KPSS-2022/10 yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları sınava giren adaylar için erişime açıldı.

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11 – 17 Kasım 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/10 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır."

KPSS 2022/10 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

KPSS 2022/10 SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

